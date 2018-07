V Torontu útočník postřelil čtrnáct lidí. Jedna žena zemřela, úmysl není jasný

Incident se odehrál kolem desáté hodiny večerní (čtvrté ranní SELČ) a nepřežila jej mladá žena. Podle posledního vyjádření policistů je zraněno dalších třináct lidí – někteří byli ošetřeni přímo na místě, kde byli zasaženi, jiné musela záchranná služba odvézt do nejbližších nemocnic. Mezi postřelenými je i devítiletá dívka.

Podle očitých svědků i serveru Globalnews útočník předtím, než byl zneškodněn, vypálil několik ran také na policii, celkem údajně až třicet. Nyní je již mrtvý, přičemž na zjištění jeho totožnosti i motivace k útoku se stále pracuje.



Kanadský zpravodaj The Star se přímo na místě spojil s jednou z žen, které se v době střelby snažily ukrýt. Ta uvedla, že zrovna pobývala v restauraci Pantheon na Danforth Avenue, když před budovou zastavila sanitka, na nosítka umístila tělo mladé dívky a odvezla ji. Sama výstřely pravděpodobně neslyšela.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r