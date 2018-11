V troskách zřícených domů v Marseille zemřel muž. Další osoby se pohřešují

Podle ministra Juliena Denormandia nyní hasiči bojují s časem, aby nalezli přeživší. Francouzská televize BFMTV však informovala, že záchranáři našli vzduchové kapsy, ve kterých by případně mohl někdo přežít.

Městský prokurátor Xavier Tarabeux potvrdil smrt jednoho muže. "Mezi troskami jsme našli mrtvého muže. Operace však pokračuje, podle všeho je pod troskami ještě pět až osm lidí, o kterých nemáme žádné zprávy," řekl Tarabeux.

Na místě působí přes sto policistů se cvičenými psy a 80 hasičů. Na pomoc si záchranné složky povolaly i dron, který monitoruje trosky zeshora. Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner uvedl, že záchranáři musí většinu sutin prohledávat ručně.

UPDATE: Local authorities confirm that two buildings collapsed this morning in the centre of Marseille with a third building threatening to collapse. Two pedestrians were injured. There are 49 firefighters at the scene searching for any other victims.https://t.co/nxEMasvgng pic.twitter.com/ak1Uy5LSSu