V Tunisku to dál vře: slzný plyn, 230 zadržených a desítky zraněných

Protestní akce pokračovaly ve středu večer už čtvrtý den. Tuniská policie podle BBC proti demonstrujícím zasahovala v pěti městech země. V Tunisu a Tiburbě znovu použila slzný plyn proti davu lidí. V Tiburbě při demonstraci v pondělí zemřel jeden člověk.

Protesty podle BBC začaly poklidně už minulý týden, v pondělí večer ale nabraly neklidné otáčky.

Několik desítek osob utrpělo zranění. Úřady uvádí, že zraněno bylo 58 členů bezpečnostních sil, u civilistů nejsou k dispozici přesné údaje. V několika dalších městech probíhaly demonstrace nenásilně.

„Protestujeme kvůli cenám. Zvýšily se ceny léků, ceny všeho, ale platy ne. Nemyslím si, že teď je ten správný čas na zvedání cen,“ uvedl jeden protestující v Tunisu pro BBC.

Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve vazbě skončili žháři, zloději a rabující lidé. Při minulých nepokojích na některých místech demonstranti zablokovali silnice hořícími pneumatikami, útočili na policejní stanice, banky a obchody.

Armáda tak byla nucená poslat posily do mnoha měst k ostraze bank a veřejných budov.

Protest in Tunis just started in front of nat’l theatre; immediately graffiti goes up w/campaign hasthag #فاش_نستناو “What are we waiting for” as well as old manich msamah hashtag “i do not forgive” vs amnesty law of old regime that passed late last yr pic.twitter.com/2swtHCYGo7