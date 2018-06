V Turecku volí prezidenta i parlament. Erdogan si může upevnit moc

Prezidentské a parlamentní. Celé Turecko v neděli sleduje průběh dvou voleb, přičemž největším favoritem prvně jmenovaných je dosavadní prezident Recep Tayyip Erdogan. Tomu by v případě vítězství připadla téměř neomezená moc. Jeho oponenti doufají, že volbu dokáží dostat do druhého kola.

Že systém projde změnou, konkrétně z parlamentního na prezidentský, vyšlo v Turecku na veřejnost po loňském dubnovém referendu. Ačkoli se měly nové volby konat až v listopadu 2019, čtyřiašedesátiletý Erdogan poznal, že téměř neomezené pravomoce může získat ještě mnohem dříve.

Jednalo by se mimo jiné o dohled nad výkonnou, zákonodárnou i soudní mocí. Šlo by tedy víceméně o vládu jediného člověka, stejného muže, jenž o osudu země rozhoduje coby prezident už od roku 2014. Zabránit mu v tom chce hned pět protikandidátů a určitá část z předpokládaných 56 milionů voličů, favoritem však zůstává Erdogan.

Konkurenty Ince či Aksenerová

Pokud žádný z prezidentských kandidátů v neděli nezíská 50 či více procent hlasů, postoupí dva nejsilnější do druhého kola. Což je to, v co Erdoganovi odpůrci doufají.

Podle průzkumů je tedy Erdogan favoritem, má však několik zdatných protivníků. Tím největším je zřejmě Muharrem Ince, levicový "ohnivý muž lidu". Hned za ním stojí Meral Aksenerová, bývalá ministryně vnitra, která si založila svou vlastní nacionalistickou stranu.



Svého kandidáta mimochodem vysílají také Kurdové, již touží po svobodném Kurdistánu. Jejich lídrem je Selahattin Demirtas, uvězněný lídr, jehož, stejně jako celou stranu pracujících PKK, Erdogan považuje za teroristickou hrozbu.



Co se parlamentních voleb týče, zde se rovněž očekává triumf vládnoucí konzervativní Strany spravedlnosti a rozvoje, v jejímž čele stojí právě dosavadní prezident.Své hlasy už ve čtvrtek odevzdali Turci žijící v zahraničí, v průběhu neděle se lístky vhazují do uren i v samotném Turecku.