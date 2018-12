Guvernér na tiskové konferenci uvedl, že vysokorychlostní vlak narazil kolem 06:30 místního času (04:30 středoevropského času) poblíž železniční stanice Marşandiz v západní části Ankary do lokomotivy, která prováděla kontrolu trati.

Podle turecké tiskové agentury Anadolu při nárazu vykolejily dva vagony a narazily do nadchodu, který se na ně částečně zřítil. Vlak směřoval z hlavního města Ankary do centrální provincie Konya.

