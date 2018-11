V ulicích jemenského přístavu Hudajda se bojovalo. Na místě umírali civilisté

Z největší městské nemocnice al-Thawra podle informací agentury Reuters v obavách z bojů uprchla část personálu a pacientů, kteří byli schopni pohybu. „Hútíové upevňují své pozice v okolí nemocnice. Lidi to vyděsilo,“ řekl reportérům jeden ze zaměstnanců zdravotnického zařízení.

Mluvčí nemocnice Khaled Attiyah agentuře sdělil, že důležitá oddělení jako jednotka intenzivní péče či popáleninové centrum zůstávají „navzdory panice“ v provozu a část lékařů i zdravotních sester i nadále pracuje.

Svědci z místa bojů uvedli, že jižní části města přišlo o život nejméně sedm civilistů. Obě strany během bojů ve městě, které je domovem milionů Jemenců, použily podle Reuters minomety, protiletecké zbraně i útočné pušky.

„Slyšeli jsme hlasité rány, používají celou řadu různých zbraní. Je to děsivé,“ řekl místní občan Abdullah Mohammed. „Na východě města bombardují helikoptéry Apache celý den pozice rebelů.“

Organizace spojených států (OSN) přitom opakovaně varovala, že by útok na město Hudajda, které slouží jako přístupový bod pro zásobování, zajišťující až 80 procent jemenského importu potravin a nouzových zásob, mohl vyvolat rozsáhlý hladomor.

Koaliční jednotky v sobotu obsadily významné zařízení jižně od přístavu Hudajda, které skladovalo přibližně 51 tisíc tun pšenice. „Během útoku na pozemek továrny dopadlo asi 60 minometných granátů, ale sila s obilím zůstala nedotčená,“ uvedl zástupce ředitele jemenské pobočky organizace World Food Programme (WFP) Ali Reza Qureshi.

