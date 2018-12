V USA popravili vraha elektrickým křeslem. V cele smrti čekal 36 let

Tehdy dvaadvacetiletý David Earl Miller byl v roce 1981 odsouzen za vraždu třiadvacetileté Lee Standfiderové. Tu pozval na schůzku do baru, poté ji ubil a ubodal. Tehdy pracoval v bistru na autobusovém nádraží ve městě Knoxville a bydlel u místního pastora. Nahé a svázané tělo mladé ženy bylo nalezeno druhý den poblíž dvora domu, kde Miller žil.

Podle vyšetřovatelů byla Standfiderová velmi důvěřivé děvče a Miller zneužil svého vzhledu. Po schůzce ženu umlátil pohrabáčem, když jí zasadil hluboké rány. Zda došlo předtím ke znásilnění, média neuvádí.

According to the Tennessee Department of Correction, the 61-year-old selected fried chicken, mashed potatoes, biscuits and coffee. The meal will be served to him Thursday afternoon.

Miller was moved to a cell beside the execution chamber at a Nashville prison early Tuesday.