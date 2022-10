Tisíce bíglů trpěly mnoho let v americkém státě Virginia. Tito psi byli chováni v zastrčeném rozsáhlém komplexu jménem Envigo, kde byli drženi jako pokusná zvířata. Psi žili v otřesných podmínkách, v klecích a obklopeni neustálým štěkotem. Obrovská záchranná akce, která se uskutečnila mezi červnem a zářím, si dala za cíl všechny psy z utrpení vymanit.

V USA zachránili stovky bíglů určených na pokusy | Foto: Profimedia.cz

První bígl, kterého ochranáři dostali ven, měl hnědé oči a chyběl mu kousek levého ucha. Z ocasu mu zbylo jen torzo, možná mu jej jiný pes ukousl ve rvačce, nebo se zachytil ve dveřích klece. Roční pes nikdy nedostal jméno - jen identifikační kód CMG CKA, vytetovaný modrozelenou barvou na lalůčku levého ucha. Podobný měly i tisíce dalších bíglů chovaných pro výzkum.



Uno, jak psovi jeho zachránci začali okamžitě přezdívat, a 3 775 dalších bíglů vymanila z jejich hrůzného utrpení bezprecedentní akce na ochranu zvířat.

Přišla o zrak, o ucho, měla zlomenou čelist. Příběh Fenky Maggie obletěl svět

Psy se povedlo zachránit po letech neúnavného snažení ochránců práv zvířat. Až poté, co inspektoři amerického ministerstva zemědělství našli granule zamořené červy, tři sta mrtvých štěňat a zraněných bíglů, které museli utratit, a také po mnoha žalobách, se konečně věc dala do pohybu.

Vlastník trýzněných psů, Společnost Envigo, dosáhla dohody s federální vládou. Souhlasila s uzavřením chovu ve Virginii, nepřiznala však žádné pochybení a nedostala ani žádný trest či pokutu.

V červenci soudce amerického okresního soudu Norman K. Moon schválil předání bíglů společnosti Envigo organizaci Humane Society of the United States. Neziskové skupině poskytl jen několik týdnů na zorganizování největší záchranné akce v její 67leté historii.

„Nic takového se nikdy, ale opravdu nikdy nestalo. Z hlediska množství zachraňovaných psů to byla jedinečná akce,“ řekla The Washington Post prezidentka a výkonná ředitelka Humane Society Kitty Blocková.

V USA zachránili stovky bíglů určených na pokusyZdroj: Profimedia.cz

Kromě času ale na zachránce čekaly ještě další komplikace. Osvobození bíglů muselo být zahaleno tajemstvím. Téměř nikdo nesměl vidět, jak společnost Envigo opouštějí. V den, kdy byl Uno spolu s dalšími 431 bígly propuštěn, na psy čekaly záchranné skupiny z Wyomingu, jižní Kalifornie a severní Virginie. Pro převoz psů byla stanovena přísná pravidla. Ochránci nesměli pořizovat fotografie a videa, ani mít u sebe mobilní telefony.

Psi do laboratoří

Pracovníci Enviga vyvezli v první fázi akce na vozících desítky bíglů, které předali do rukou záchranářů. Jeden z nich, ředitel útulku John Rammer, se rozplakal. Měl jen několik vteřin na to, aby si uvědomil význam celého okamžiku. Věřil, že bíglové - prodávaní do laboratoří po celém světě za ceny, které podle firemních účtenek z roku 2020 mohly dosáhnout téměř tisíc dolarů (více než 25 tisíc korun, pozn. red.) za psa - byli tímto okamžikem zachráněni před jistou smrtí.

Bíglové, kteří přežili Envigo, se na zpravodajských webech i sociálních sítích okamžitě dostali do centra pozornosti. Nikdo však v tu chvíli netušil, jak vážná zranění si psi ze svého bývalého života odnáší. Nejen fyzická, ale i emocionální.

Život za mřížemi

Zvířata vyrůstala a žila v areálu obklopeném lesy a otevřenými poli. Věznění bíglové ale toto nikdy nespatřili. Podle zpráv ochránců zvířat strávili život na betonu nebo za mřížemi. Měli zkažené zuby, jejich těla byla zjizvená. Nikdy nenosili obojek ani nechodili na vodítku, nepoznali trávník.

Zdroj: Youtube

Bíglové v okamžiku své záchrany vstupovali do nového světa: plného vysavačů, mixérů, smějících se dětí, ohňostrojů, policejních sirén, hraček, gaučů, drbání břicha, lásky. Po záchraně se museli naučit být skutečnými psy - pokud to vůbec bylo možné.

Poslední pes

Poslední várku bíglů záchranáři dostali ven počátkem září. „Ani jsem si v tu chvíli neuvědomila, že je to poslední pes, kterého nakládáme,“ řekla později hlavní specialistka Humane Society pro práci s útulky Samantha Nelsonová. Záchrannou akci dva měsíce organizovala zpoza obrazovky počítače a umisťovala psy do více než 120 záchranných stanic po celé zemi.

Zdroj: Youtube

Posledním zachráněným byl šestiletý pes se světlým nosem posetým hnědými pihami. „Budeš v pořádku, už jsi v bezpečí,“ řekla mu tehdy Nelsonová a položila ho do přepravky. Bylo rozhodnuto, že bígl dostane jméno Fin.

Lidi příběh bíglů z Envigo fascinoval. Chtěly je adoptovat tisíce lidí z celé země. Následovaly dva měsíce bíglí mánie, kdy lidé zasypali společnost Humane Society dary ve výši 2,2 milionu dolarů a dožadovali se adopce psů. Bígla si vzali dokonce i britský princ Harry a jeho manželka Meghan, kteří žijí v USA. Stejně tak si zachráněného psa pořídil guvernér státu New Jersey či hlavní meteorolog zpravodajské stanice ve Virginii.

V Milwaukee vyvolala Humane Society doslova šílenství, když oznámila, že dá k adopci jeden vrh štěňat. Jako první stála ve frontě jednovaječná dvojčata z jižní Kalifornie.

Jednatřicetileté sestry přiletěly do Milwaukee a ve tři hodiny ráno se objevily u útulku, kde si postavily stan. Za nimi seděl starší muž, který si celý den ve stínu deštníku četl román Jamese Pattersona, a opodál žena ve fuchsiovém tričku s nápisem: Omlouvám se, že jdu pozdě, sedl si na mě pes. Všichni tito nadšení pejskaři chtěli jediné: odvézt si domů zachráněného bígla.

Čtyři štěňata k adopci porodila fenka Juniper, která byla osvobozena z Enviga ve stejný den jako Uno. Juniper a její štěňata strávila tři týdny na veterinární jednotce intenzivní péče. Nyní byla dvouměsíční mláďata očkovaná, vykastrovaná, odstavená a připravená na nový domov.

V USA zachránili stovky bíglů určených na pokusyZdroj: Profimedia.cz

Výchova nesocializovaných a utrápených psů však nebyla snadná. Některým vadil hluk za oknem, jiní se báli venčit na trávníku a další zase útočili na ostatní psy ve svých nových domovech. Některé bígly tak museli noví majitelé bohužel vrátit do útulků. Mnoho z nich však nakonec své šťastné domovy přesto našlo.

Strašné podmínky v Envigu

Tři roky před záchrannou akcí přeletěl nad zařízením pro chov bíglů dron. Ukázal pohled na místo, které existuje už více než šest desetiletí, ale jen zřídkakdy bylo pod kontrolou.

Na téměř pětiminutovém videu, které v červenci 2019 zveřejnila na internetu skupina bojující za práva zvířat Showing Animals Respect and Kindness, byly venkovní betonové výběhy potřísněné močí a výkaly. Bíglové skákali proti stěnám z řetězového pletiva a někteří mezi sebou bojovali o nadvládu. Jeden pes snědl hromadu výkalů. Jiný chodil nervózně dokola ve své kleci. Kňučení psů prý bylo ohlušující.

Psi z českých laboratoří dostali druhou šanci. Mohou do adopce

Pilot dronu Steve Hindi pořizoval záběry po dva dny. V té době zařízení - součást celosvětového trhu testování na zvířatech, jehož hodnota v roce 2019 dosáhla 10,7 miliardy dolarů - vlastnila farmaceutická společnost Covance, která je propojená s firmou Envigo.

Zdroj: Youtube

Společnost však vždy tvrdila, že s bígly zachází dobře. „Ve společnosti Envigo je ochrana zvířat nejvyšší prioritou. Uplatňujeme humánní a soucitný přístup,“ uvedla v jedné prezentaci pro úředníky ve Virginii.

Zachránit zbědovaná zvířata a uzavřít hororový chov se povedlo až po mnoha letech vyšetřování, inspekcí, hromadném propouštění zaměstnanců a žalob z řad ochránců zvířat.