Podezřelým má být šestatřicetiletý Nathan Sutherland, který na klinice pracoval jako ošetřovatel. Ten byl obviněn ze sexuálního napadení a zneužití zranitelné osoby.

K překvapivému porodu došlo v sobotu 29. prosince 2018. Podle dostupných zpráv zaslechl ošetřující personál během onoho dne, jak devětadvacetiletá žena sténá. Když vzápětí zjistili, co je příčinou, nevěřili vlastním očím.

„Nikdo z personálu si nebyl vědom toho, že byla žena těhotná, v podstatě až do chvíle, když začala rodit,“ cituje web Azfamily.com neznámý zdroj, který je s celou situací dobře obeznámen. Narozený chlapec je zdravý a v péči pacientčiny rodiny.

