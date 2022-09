Na březích Černého moře se objevily záhadné kulovité předměty. Matou odborníky

Od března, kdy byla ruská invaze teprve v plenkách, se na ukrajinských a tureckých plážích objevují podivné koule s hroty. Na internetu vyvolaly zmatek a spekulace, že by mohly souviset s probíhající válkou na Ukrajině. Odborníci si lámou hlavu nad tím, co by mohly být zač a odkud by mohly pocházet.

Po napadení Ukrajiny Ruskem se z pláží okolo Černého moře stala nebezpečná oblast. Voda vyplavuje nejen miny, ale i předměty, které matou odborníky. | Foto: Profimedia/Vincenzo Circosta/Zuma Press