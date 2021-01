Katastrofální selhání a morální hazard. Tato dvě sousloví použil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na jejím posledním zasedání na adresu farmaceutických gigantů vyrábějících vakcíny proti covidu a bohatých zemí, které jejich zásoby skoro celé vykoupily. „Úplně je vyluxovaly,“ nebral si servítky vyslanec Burkiny Fasso – malého afrického státu – u organizace.

Vakcína, koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Společnost Pfizer se nyní zavázala, že během letoška dodá až 40 milionů dávek své vakcíny do speciálního programu WHO s názvem COVAX. Ten je určen pro chudé a středně bohaté země, které by jinak jen s velkými obtížemi na dodávky vakcín proti covidu dosáhly. Slib byl oznámen na virtuální konferenci v pátek a je považován za posílení programu COVAX. Tedros totiž ve svém emotivním projevu z minulého týdne mimo jiné naznačil možnost krachu tohoto programu, jestli se přístup bohatých států a firem nezmění.