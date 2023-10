/ANALÝZA/ Britská veřejnoprávní televizní stanice Channel 4 odvysílala reportáž, ve které uvádí, že některá tvrzení izraelské armády ohledně výbuchu u nemocnice Al-Ahlí v Gaze nejsou pravdivá. Odborníci analyzovali dostupné záběry, 3D mapu exploze a zejména zvukový záznam.

Zničené budovy v Pásmu Gazy po odvetném útoku Izraele. | Foto: ČTK

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: Deník17. října došlo uprostřed bojů mezi Izraelci a Palestinci na parkovišti ve dvoře arabské nemocnice Al-Ahlí ve městě Gaza k výbuchu, který si vyžádal neověřený počet obětí a zraněných. V době exploze se v nemocnici ukrývalo přibližně tisíc vysídlených Palestinců.

Informace o počtu obětí se značně lišily. Původní zprávy ministerstva zdravotnictví Gazy, řízeného hnutím Hamás, které stojí za teroristickými útoky, jež celý konflikt rozpoutaly, uváděly více než 500 mrtvých, poté jejich počet revidovaly na 471. Někteří analytici odhadovali počet obětí na padesát a americké zpravodajské služby nakonec odhadovaly počet obětí v rozmezí 100 až 300.

S čím jde Izrael do války s Hamásem: Tanky, letouny, pěchota i slavný dron

Hamás uvedl, že Izrael nemocnici ostřeloval záměrně. Izraelské obranné síly tato obvinění důrazně popřely. Izrael a USA uvedly, že jejich zpravodajské zdroje naznačily, že příčinou výbuchu bylo neúspěšné odpálení rakety palestinským Islámským džihádem z území Gazy. Vedení zmíněné organizace jakoukoli účast na incidentu popřelo.

Nemocnice Al-Ahlí

Nemocnice Al-Ahlí, která je v provozu od roku 1882, byla založena církevní misijní společností anglikánské církve a v době výbuchu fungovala jako sekulární nemocnice spravovaná anglikánskou diecézí Jeruzalém. Má 80 lůžek a je jedinou křesťanskou nemocnicí v pásmu Gazy.

Zásah nemocnice v Gaze: Co vše se ví, výpovědi svědků, reakce Izraele a Hamásu

V důsledku evakuace severní části pásma Gazy hledaly útočiště v této nemocnici tisíce lidí, aby se vyhnuly izraelským leteckým útokům. Podle prohlášení canterburského arcibiskupa Justina Welbyho byla 14. října pozdě večer izraelskou raketovou palbou poškozena dvě horní patra nemocnice, přičemž čtyři zaměstnanci byli zraněni. Podle náměstka ministra zdravotnictví Gazy Júsefa Abú al-Ríši po zásahu nemocnice o den později zavolala izraelská armáda jejímu řediteli, že střely jsou varováním a že musí zdravotnické zařízení evakuovat. 14. října poskytla před raketovou palbou nemocnice přístřeší asi šesti tisícům vysídlených osob; následně mnoho z nich uprchlo, na nádvoří však zůstalo asi tisíc lidí.

16. října Izrael nařídil evakuaci nejméně dvaceti nemocnic v Gaze, včetně Al-Ahlí. Vzhledem k nedostatku lůžek v nemocnicích, které už překročily kapacitu v jižní části pásma Gazy, a absenci prostředků pro přepravu některých pacientů, jako jsou novorozenci v inkubátorech nebo lidé na ventilátorech, však nemohly být příkazy k evakuaci bezezbytku vyplněny.

Výbuch

K explozi došlo na parkovišti na nádvoří v 18:59 místního času, na obloze se vytvořil oranžový oblak. Na videozáznamu jsou slyšet první zvuky výbuchu, které jsou popisovány jako „svist“. Výbuch nezpůsobil významné škody na okolních budovách. Následující den byly na parkovišti v místě výbuchu pozorovány stopy po popáleninách a ohněm poškozená vozidla, včetně jednoho převráceného, nicméně kráter v místě dopadu byl popsán jako „poměrně mělký“.

Lékař z organizace Lékaři bez hranic uvedl, že se propadl strop operačního sálu, počet mrtvých však nebyl nezávisle ověřen. K 19. říjnu hlásilo ministerstvo zdravotnictví Gazy 471 mrtvých. Ředitel nedaleké nemocnice al-Šifa Mohammed Abu Selmia odhadl počet mrtvých na 250 a uvedl, že do jeho zařízení sanitky i osobní auta přivezly asi 350 zraněných. Existuje však také řada zejména evropských a amerických zdrojů (Wall Street Journal, AFP a další), které tvrdí, že počet mrtvých se pohyboval kolem padesáti.

Pět klíčových otázek ke Gaze: Stane se z teroristického útoku světový konflikt?

Výbuch vyvolal protesty v řadě zemí po celém světě. Tisíce protestujících pochodovaly před izraelským konzulátem v Istanbulu, v Jordánsku se protestující pokusili vtrhnout na izraelské velvyslanectví. Protestům zaměřeným proti podpoře Izraele čelily také americké a francouzské ambasády v libanonském Bejrútu. Jordánsko zrušilo čtyřstranný summit, který se měl konat mezi jordánským králem Abdalláhem II, prezidentem Palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem, egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem as-Sísím a americkým prezidentem Joem Bidenem poté, co Abbás na protest proti výbuchu svou účast odvolal.

Zpravodajství se brzy změnilo v obviňování obou stran, kdo za incident vlastně může.

Kdo to způsobil?

Britský deník The Guardian zpočátku uvedl, že „rozsah výbuchu se zdál být mimo možnosti obou militantních skupin“. BBC oslovila řadu odborníků, aby zjistila, zda veřejně dostupné důkazy mohou stanovit příčinu výbuchu. Někteří odborníci uvedli, že si nedokážou vytvořit názor na to, k čemu došlo, zatímco dva experti uvedli, že důkazy neodpovídají tvrzení o izraelskému náletu nebo poškození bojovou hlavicí a že důkazy odpovídají výbuchu způsobenému raketovým palivem. S tímto závěrem souhlasili i OSINT analytici, které oslovil deník The Telegraph. Ve stejném duchu se vyslovili i někteří odborníci, oslovení deníkem The Guardian.

19. října zveřejnila panarabská televizní stanice Al-Džazíra svou analýzu výbuchu v nemocnici. Al-Džazíra uvedla, že na základě analýzy videozáznamu události sestavila časovou osu vteřinu po vteřině. Podle stanice byla raketa odpálená z Gazy zachycena protiletadlovým systémem Iron Dome a „zcela zničena“ ve vzduchu pět sekund před výbuchem v nemocnici. Vzhledem k tomu, že od této doby až do exploze v nemocnici nebylo na videozáznamech z Gazy vidět žádné další odpálení rakety, Al-Džazíra uvedla, že nenašla „žádné důvody“ pro tvrzení izraelské armády, že výbuch v nemocnici byl způsoben neúspěšným odpálením rakety z Gazy.

Channel 4

Svou analýzu zpracovala také britská veřejnoprávní televizní stanice Channel 4. Použila v ní dopplerovskou zvukovou analýzu zásahu a vizuální analýzu kráteru vytvořeného zásahem. Obě ukázaly, že objekt, který způsobil výbuch, pocházel z míst „východně od nemocnice, nikoliv západně, jak tvrdila izraelská armáda“.

Cyril Svoboda: Útok Hamásu na Izrael mění bezpečnostní situaci ve světě

Analýza rovněž tvrdí, že údajný zvukový záznam operativců Hamásu zveřejněný izraelskou armádou, ve kterém se mají bavit o pádu palestinské rakety, která selhala, byl digitálně zmanipulován.

Celá reportáž se zdrojově přeloženými českými titulky zde.

Všechny předložené důkazy bude nutné analyzovat. Dá se předpokládat, že po skončení války se na místo a k očitým svědkům dostanou vyšetřovatelé OSN, kteří celou věc rozpletou a ukážou na pravděpodobného viníka.

Ať už je jím kdokoli, bojovníci Islámského džihádu, nebo izraelské letectvo, bude za své jednání muset nést následky.