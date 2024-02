Masivní výbuchy srovnávající se zemí celé ulice, teroristé pobíhající ve spletité síti podzemních tunelů a dny plné napjatého klidu, po němž následuje pár desítek minut trvající přestřelka na život a na smrt. Tak popisují válku v Gaze izraelští vojáci v první linii.

Izraelští vojáci v palestinské Gaze. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Do válečné zóny v Pásmu Gazy média volný přístup nemají. Dosavadní informace novináři získávali jen díky možnosti na chvíli doprovázet izraelské síly. Deníku The Guardian se ale podařilo pod slibem anonymity vyzpovídat pár vojáků Izraele.

Zkáza Gazy je obrovská. Palestinci se podle pěšáků nemají kam vrátit. „Nenajdete tu tři neporušené zdi. Vypadá to jako ve scéně ze zombie apokalypsy. Není to válečná zóna, ale místo po katastrofě, jako z Hollywoodu,“ řekl poddůstojník, který v první linii se svou jednotkou strávil dva měsíce.

Realita je jiná, než ukazují média. „Celé dny se tu nic neděje a žádné teroristy ani zdaleka nevidíte. Pak to asi hodinu vypadá jako v pekle. A pak zase dlouho nic,“ popsal jeden z vojáků.

Bojovníci Hamásu se podle nich schovávají a vyhýbají kontaktu s izraelskou armádou. Když už na teroristy narazí, vidí je jen pár milisekund. „Je to zvláštní. Procházíte rozbombardovaným městem a nikde nikdo. Máte k dispozici obrovskou ničivou sílu. Helikoptéry, tanky a dělostřelectvo, které čeká jen na váš pokyn k útoku. Jste téměř všemocní. A stejně se v tu chvíli cítíte zranitelně,“ svěřil se poddůstojník.

Tunely ničí Izraelci nemilosrdně

Velkým cílem armády jsou tunely, které Hamás využívá k pohybu svých lidí. Když nějaký objeví, vybombardují vše v okolí dvou kilometrů. Takto v současnosti vypadá postup jednotek. „Nemáme žádnou taktiku. Identifikujeme cíl a zaútočíme na něj. Asi hodinu na něj střílíme vším, co máme, a pak jdeme a hledáme mrtvé teroristy,“ řekl voják ze speciálních jednotek.

Podle palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo od začátku války 27 700 Palestinců. Většina z nich jsou údajně ženy a děti. Mnoho z vojáků, kteří s Guardianem mluvili, však žádné z nich neviděli. Domnívají se, že je to hlavně kvůli tomu, že většina zemřela při útocích na dálku.

Vojáci popisují, že boje jsou v podstatě jednostranné. Jeden z nich vzpomíná, jak reagovali na lehké zranění kolegy. „Prostě jsme srovnali se zemí celou oblast, ve které se střelec pravděpodobně schovával,“ poznamenal.

Vedení izraelské armády už dříve potvrdilo, že používají obrovskou palebnou sílu, aby minimalizovali ztráty na své straně. „Municí nešetříme a děláme vše pro to, abychom ochránili životy našich vojáků,“ řekl generálmajor Eliezer Toledano deníku Haaretz.

Civilisty, kteří po výzvě k evakuaci z bojiště neodešli, považují někteří z vojáků za komplice teroristů. „A co si mám jako myslet? Že nepodporují Hamás? Co tam teda dělají? Všechny bychom měli poslat do Jemenu, když je Hútíové mají tak rádi,“ prohlásil nekompromisně další pěšák.

Palestince ohrožuje i hladomor

Válka pokračuje už pátým měsícem a vedení Izraele odhaduje, že bude trvat ještě několik dalších. Je dokonce možné, že se natáhne až do roku 2025, tvrdí premiér Benjamin Netanjahu.

Izrael už srovnal se zemí rozsáhlé části Gazy a vysídlil přitom 1,9 milionu z 2,3 milionu obyvatel. Podle televize Al Džazíra nyní lidem na severu Gazy navíc hrozí hladomor v důsledku blokovaných humanitárních misí.

Mnoho Palestinců se pokusilo z válečné zóny utéct. Někomu se to povedlo, jako například rodině britského kameramana, který strastiplnou, ale úspěšnou cestu popsal stanici BBC. Jiní takové štěstí neměli. Mezi známější případy patří například smrt muže, který nesl bílou vlajku a přesto jej Izraelci zastřelili.

Internetem také během prosince kolovaly šokující fotky, na kterých izraelští vojáci zadržují skupinu polonahých mužů s páskami přes oči. Jejich identita není jistá, ale podle některých jde o pouhé civilisty.