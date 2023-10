Třesoucí se ruce, zrychlený dech a prudce bušící srdce. Vlasy se lidem schovaným doma lepí potem k čelu a krku. Klimatizaci se zapnout neodváží, aby na sebe neupozornili. Nesmí vydat ani hlásku. Venku po ulicích procházejí ozbrojenci a chodí dům od domu s puškami v ruce. Na lidi, kteří se nestihli schovat, střílejí. V sobotu bylo kromě střelby v izraelských městech ticho jako ve městě duchů.

Truchlící lidé v Izraeli po útoku hnutí Hamás. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/AP Photo/Erik Marmor

Víkend byl pro Izraelce velmi náročný. Většina lidí, kteří bydlí poblíž Pásma Gazy, strávila celé dny zamknutá a zabarikádovaná doma ve strachu o svůj život. Po ulicích mezitím běhali ozbrojení muži z palestinského militantního hnutí Hamás, stříleli po kolemjdoucích a snažili se dostat dovnitř domů.

Lidé byli jako lovná zvěř. Objevily se další detaily masakru festivalu v Izraeli

Filip a Aňa Platonovovi se ve svém domě ve městě Ofakim schovávali 24 hodin. Do veřejného bunkru nešli. Přišlo jim bezpečnější z domu vůbec nevycházet. „Viděl jsem je venku běhat, bylo jich pět,” vzpomínal Platonov, zatímco stál v ulici plné krvavých skvrn, pozoroval reportér deníku Israel Hayom.

Lidé jsou rozdělení na dva tábory

Policistům a vojákům trvalo celých 40 minut než dorazili na pomoc. Po útoku se obyvatelé rozdělili na dva tábory. První byli šťastní, že přežili, zatímco druzí byli naštvaní, že pomoc dorazila tak pozdě. „Je ostuda, co se tu děje,” vzdychla Platonovová. Smutně dodala, že jejich sousedka i nadále odmítá odemknout. Zabili jí muže a stále se bojí.

Zdroj: Youtube

Lior ze silně ostřelovaného Aškelonu pak vzpomínal na to, že napočítal 25 sirén. Byl doma s nemocnou matkou, když se zničehonic ozval výbuch a ucítil ostrou bolest v noze. „Zasáhla mě do ní střepina. Slyšel jsem zvonění v uších a strašně mě bolela hlava. Plazil jsem se k oknu, abych zavolal pomoc. Naštěstí bydlíme v prvním patře,” dodal muž. Oba výbuch přežili.

Slyšela, jak jí odvádějí děti a nemohla nic dělat

Hrůzné chvíle zažívala také žena, která o své zkušenosti mluvila s reportéry stanice CNN. Z bezpečnostních důvodů redakce její jméno nezveřejnila. Žena má dvě děti, kterým je 12 a 16 let.

Když začal útok, děti byly doma samy. Zatímco s ní vyděšeně telefonovaly, zvenku se ozývaly výstřely. Přes telefon pak slyšela, jak ozbrojenci vyrazili dveře. „Mluvili na mé teenagery arabsky. Můj nejmladší jim řekl, že je příliš mladý na to někam jít. Pak se spojení přerušilo,” popsala okamžiky naprosté bezmoci. Bylo to naposledy, co o svých dětech slyšela.

Nedáte si kávu a sušenky?

Příběh se šťastnějším koncem vyprávěl starší pár Rachel a David deníku The Times of Israel. Oba se při útoku na město Ofakim ocitli jako rukojmí ve svém vlastním domě, kde jim pět bojovníků Hamásu 15 hodin vyhrožovalo, že je zabije.

Venku mezitím stál jejich syn, policista, a čekal na posily. Než ovšem dorazily, Rachel se své věznitele snažila všemožně rozptýlit. „Viděla jsem, že byli naštvaní. Tak jsem se jich zeptala, jestli nemají hlad a nachystala jsem jim kafe a sušenky,” vyprávěla žena.

Kromě toho jednoho z útočníků ošetřila, zavázala mu zraněnou ruku a neustále se vyptávala, jestli něco nepotřebují. „Přiváděla je k šílenství,” usmíval se David.

Když na místo dorazili vojáci a začali s vyjednáváním, naskytl se jim pohled na jednoho z útočníků, který držel nad hlavou Rachel odjištěný granát. Vyjednávání nikam nevedlo. Nakonec museli začít střílet. Oba důchodci přežili a se slzami v očích se shledali se svým synem.

Drsná a nelítostná odveta

Izrael téměř okamžitě po sobotním útoku extremistického hnutí Hamás vyhlásil válečnou pohotovost a vláda schválila protiútok. V něm se zaměřila na místa v pásmu Gazy, která podle ní Hamás využíval.

Vše o Hamásu: Kdo ho řídí, proč zaútočil na Izrael právě teď, jaké má spojence

Právě u jednoho takového odvetného útoku byl i Jusef Al-Bawab, který doposud bydlel naproti věži Al-Watan. Od izraelské armády dostali upozornění, aby opustili svůj dům a vyhledali úkryt. „Byli jsme hrozně vyděšení. Věž je od nás jen několik metrů a je to civilní věž. Nevšimli jsme si žádné odbojové aktivity, jak tvrdil Izrael,” líčil stanici Al-Džazíra.

Budovu, ve které muž s rodinou a dalšími 150 lidmi žili, ovšem ostřelování věže poškodilo natolik, že se neměli kam vrátit. „Izrael tvrdí, že se zaměřuje na ozbrojence Hamásu, vojenské objekty a budovy patřící odboji, ale pravda je podle mě jiná. Myslím si, že Izrael záměrně cílí na civilisty a vysídluje je, aby na Hamás vyvinul větší tlak,” řekl Al-Bawab.

Porod jim zachránil život

Štěstí v neštěstí měli také manželé Ašúrovi. Manželka začala mít porodní bolesti právě ve chvíli, kdy se městem Gaza začaly rozléhat sirény varující před bombardováním. Se strachem spěchali do nedaleké nemocnice, kde se jim narodil zdravý chlapec. Jejich druhé dítě.

Mrazivé záběry: Vniknutí ozbrojenců Hamásu do osady Beeri zachytily kamery

Když se však vrátili domů, našli jen suť a kamení. „Nejvíc jsem se obával právě toho, že moje žena bude rodit. Bál jsem se, jak se vzhledem k neustálému bombardování dostaneme do nemocnice. Nečekal jsem ale, že mezitím náš dům zničí,” prohlásil Ašúra.