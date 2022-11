Den poté přišel americký deník Washington Post s tvrzením, že vláda prezidenta Joea Bidena soukromě vybízí představitele Ukrajiny, aby dali najevo ochotu jednat s Ruskem. A upustili od veřejného odmítání mírových rozhovorů, pokud bude ruský prezident Vladimir Putin u moci. Podle klíčového amerického deníku je důvodem hlavně únava některých evropských spojenců z nekončící války na Ukrajině.

Dalším významným hráčem, který Ukrajinu a Rusko tlačí k rozhovorům, je Turecko. Tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi se během jediného dne podařilo obnovit dohodu o vývozu obilí, kterou Rusko po útoku na vojenské lodě v Sevastopolu zrušilo. „V návaznosti na rozhovor s Vladimirem Putinem bude od dnešního poledne vývoz obilovin pokračovat,“ oznámil 2. listopadu Erdogan.

Přestože se zdá, že všechny kontakty mezi Kyjevem a Moskvou jsou umrtvené, probíhá velmi intenzivní výměna zajatců, díky níž se ze zajetí dostávají i ukrajinští obránci Azovstalu.

Tlak na jednání

Mírová dohoda, která by mohla válku ukončit, ale byla na stole už v červnu. Podle slovenského analytika Alexandra Duleby obsahuje to, že Rusko se stáhne na linii před počátkem agrese v únoru 2022. Ukrajina se zřekne členství v NATO a bude souhlasit s omezením výzbroje. U Donbasu a Krymu se na dvanáct let obě strany zřeknou použití síly.

„Tato ukrajinská nabídka nebyla vyslyšena. Rusové se rozhodli osvobozovat Donbas,“ uvedl pro sever Aktualne.sk Duleba. „Válka se rozhodne na bojišti,“ je skeptický k možnosti mírových rozhovorů Duleba, považovaný za jednoho z nejlepších analytiků Ruska.

Nyní ale dává Kreml najevo ochotu jednat s Kyjevem. „Jsme připraveni na dialog s Ruskem, ale s jiným ruským prezidentem,“ řekl však před měsícem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Jenže Ukrajina a její schopnosti pokračovat ve válce jsou závislé na ochotě Západu Kyjev podporovat. Varianta, v níž by mír v dohledné době nevypadal jako ruské vítězství, je pro část západních politiků i veřejnosti lákavější než válka trvající několik dalších let.