Ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu na virtuálním summitu G20 prohlásil, že je nutné hledat cesty k zastavení tragédie, již představuje válka na Ukrajině. Vyjádřil se tak ke konfliktu, který Moskva z jeho rozhodnutí loni sama zahájila nevyprovokovanou invazí do sousední země. Šéf Kremlu rovněž tvrdil, že Rusko nikdy neodmítalo účastnit se mírových rozhovorů s Kyjevem.

Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Profimedia

Putin se předchozích dvou summitů skupiny velkých ekonomik G20, které se za osobní účasti světových státníků a dalších vrcholných představitelů konaly v Indonésii a Indii, neúčastnil; jeho místo na nich zaujal šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Ruský prezident musel účast zrušit kvůli zatykači, který na něj vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) v souvislosti s rolí ruského lídra při zavlečení ukrajinských dětí do Ruska.

Přečtěte si, jak válku na Ukrajině popsal ruský voják:

Deník mrtvého ruského vojáka: Na frontu nechtěl. Prožil zoufalství a hrozná muka

Putin ve středu uvedl, že Rusko je připraveno spolupracovat v mezinárodních organizacích, včetně skupiny BRICS, která zahrnuje Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jihoafrickou republiku. Uvedl také, že Rusko poslalo první plavidla do Afriky s bezplatnými zásilkami obilí.

Ruský ministr zemědělství Dmitrij Patrušev minulý týden řekl, že Rusko do konce roku dodá bezplatně do Afriky 200 tisíc tun pšenice a že první dvě lodě vezoucí celkem 50 tisíc tun pšenice už vypluly z ruských přístavů směrem do Somálska a do Burkiny Faso.

Kdo stojí za poškozením plynovodů Nord Stream?

Poškození plynovodů Nord Stream koordinoval ukrajinský důstojník, píší média

Rusko pozastavilo svoji účast v obilných dohodách, které i přes válku na Ukrajině umožňovaly vývoz obilí a dalších potravin z napadené země a pomohly zajistit potravinovou bezpečnost ve světě. Ukrajina minulý týden informovala, že obilným koridorem, který země vytvořila po červencovém odstoupení Ruska od obilných dohod, proplulo už přes 150 lodí.

Výbuchy na plynovodech? Terorismus…

Putin ve svém středečním projevu zmínil i loňské výbuchy na plynovodech Nord Stream, které označil za státní terorismus. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov tento měsíc prohlásil, že se objevuje čím dál víc známek ukrajinského podílu na poškození plynovodů. Podle agentury TASS tak Peskov reagoval na článek amerického deníku The Washington Post, podle jehož zdrojů poškození koordinoval velitel ukrajinských speciálních sil.