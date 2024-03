Křik, zoufalství a spousta krve. Izraelka Chen Almog-Goldsteinová vzpomíná na 7. října jako na den, kdy jí začala noční můra. Před očima jí zemřela nejstarší dcera s prostřeleným obličejem a jen pár minut předtím přišla o lásku svého života, svého manžela. Společně se třemi nejmladšími dětmi pak strávila přes sedm týdnů v zajetí Hamásu. O traumatické zkušenosti promluvila s reportérkou deníku The Guardian.

Izraelští vojáci procházejí kibucem Kfar Aza, který se stal terčem útoku palestinského hnutí Hamás. | Foto: Profimedia

Chvíli, kdy jí ozbrojenci nemilosrdně zastřelili manžela a nejstarší dceru, má Chen Almog-Goldsteinová stále před očima. „Pamatuji si, že měla díru ve tváři a lapala po dechu. Z druhé strany hlavy byla další díra, ze které silně krvácela,” řekla uslzená matka novinářce Emine Sinmazové.

Když loni 7. října na izraelskou vesnici Kfar Aza zaútočili teroristé Hamásu, Almog-Goldsteinová se s celou rodinou zabarikádovala v pokoji nejstarší dcery. V místnosti se k sobě krčila s manželem Nadavem, 20letou Yam, 17letou Agam, 11letým Galem a nejmladším 9letým Talem.

Po pěti hodinách se k nim ale nakonec dostalo pět mužů. „Z bezprostřední blízkosti Nadava střelili do hrudi,” vzpomínala. Rodinu pak donutili překročit jeho mrtvé tělo, aby se dostali ven. Přestože byla Yam vojačka, které zbývaly už jen dva měsíce služby, napětí nezvládla a omdlela.

Teroristé ale neměli slitování. Během chvíle, kdy se matka nedívala, dívku střelili do tváře. „S ubíhajícím časem se tento okamžik stává stále rozmazanější. Každý večer před spaním se ale nutím si tu scénu vybavit. Bylo to hrozné, ale nikdy to nechci zapomenout,” prohlásila traumatizovaná matka.

Ozbrojenci si je s úsměvem fotili

Teroristé poté matku společně se třemi dětmi nahnali do auta. Během sedmiminutové cesty přes hranice si je s úsměvem na rtech fotili. Odvezli je do vnitrobloku bytovek, kde je nasměrovali do podzemního tunelu. „Celou dobu byly děti zdánlivě klidné. Netahaly mě za tričko, nekřičely ani neplakaly. V tu chvíli ale začal poprvé brečet nejmladší syn,” vyprávěla Almog-Goldsteinová.

Druhý den se začala situace podepisovat i na 17leté Agam, která měla panickou ataku. Jeden z ozbrojenců ji uklidňoval, že v úterý už bude zpátky v Izraeli. Rodinu ale nakonec drželi 51 dní. Hamás 7. října unesl celkem 243 lidí, přičemž o 130 nemají izraelské úřady žádné informace, napsala stanice BBC. Podle Izraele je alespoň 31 z nich už po smrti.

Nesměli ukázat negativní emoce

Rodinu nakonec převezli do apartmánu ve výškové budově, kde strávili pět týdnů. „Téměř vše nám každý den připomínalo Yam a Nadava. Kdykoliv jsme ale plakali, museli jsme si slzy rychle utřít a vzpamatovat se. Říkali nám, že musíme být šťastní. Byl to druh emočního násilí, neměli jsme žádný prostor truchlit,“ svěřila se reportérce žena.

Celkem s nimi bylo šest těžce ozbrojených mužů, přičemž s nimi vždy zůstali alespoň tři z nich. Za celou dobu je nikdo fyzicky nezranil. To ovšem nijak nezmenšovalo strach, že si to rozmyslí. „Neustále nám říkali, že nám neublíží a že jsme pro ně velmi důležití. Bylo ale jasné, že jsou to jen obyčejní vojáci. Báli jsme se, že dostanou příkaz nám něco udělat. Žili jsme v neustálé úzkosti a hrůze,” popsala Almog-Goldsteinová chvíle zdánlivého klidu.

Únosci nebyli bezcitní zabijáci

Rodina se kvůli přežití pokoušela s únosci navázat vztah. Dlouhé hodiny si povídali, přičemž se ozbrojenci i rozbrečeli a omluvili za zastřelení jejich nejbližších. Řeč došla i na kořeny současného konfliktu. „Vždy to skončilo tak, že nás poslali přečíst si učebnice dějepisu. Že my jsme ti, kdo je vyhnali z jejich země. My jsme ti, co je zabíjejí, a my jsme ti, kdo udržovali napjaté vztahy, dokud to celé nevybuchlo,” povzdechla si žena.

Zdroj: Youtube

Ke konci pátého týdne si Almog-Goldsteinová všimla, že mužům někdo začal opakovaně volat. Vypadalo to, že ztrácí kontrolu a často se mezi sebou hádali. Rodinu pak donutili jít 40 minut do nedalekého supermarketu, kde zůstali. V tu chvíli matka poprvé uviděla spoušť, kterou za sebou nechala izraelská ofenziva. „Viděla jsem zkázu a trosky. Bylo hrozné vidět tu bídu. Neměla jsem pocit, že by jim to Izraelci nandali,” dodala.

Začala se bát svých vlastních lidí

Další den obchod trefila izraelská střela. „Bylo to strašné. Poprvé jsme opravdu cítili, že v tu chvíli můžeme zemřít. Zalehli nás a zaskládali matracemi. Při dalším bombardování nás pak chránili vlastními těly u zdi,” popsala.

Poté, co museli supermarket opustit, se schovávali ve školách a v mešitě, než nakonec opět skončili v podzemních tunelech. Nikde jinde bezpečno nebylo. „Všude vybuchovaly zárubně a tříštily se okna. Palestinci jen brali deky a co nejlépe to spravovali. Bylo to náročné,” vzpomínala na chvíle, kdy se bála, že jí děti spíš zabijí izraelské síly než jejich únosci.

Rodinu nakonec teroristé pustili 26. listopadu během týdenního příměří. Hamás pustil 17 lidí, zatímco Izrael 39, informovala agentura AP. „Teď se snažíme znovu vybudovat svůj život. Zajištěný domov ale stále nemáme,” dodala vyčerpaná matka.