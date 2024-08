Psal se rok 1999, když se místním archeologům v Gaze podařilo učinit významný objev. Odkryli totiž klášter pocházející z doby pozdní Římské říše. „Klášter byl založen svatým Hilarionem a byl domovem první mnišské komunity ve Svaté zemi,“ připomíná stanice CNN.

| Video: Youtube

Nyní byl Klášter svatého Hilariona nově zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Důvod oslavovat ale archeologové příliš nemají. Komise totiž klášter zároveň zařadila i na seznam ohrožených památek.

„Tento krok, který v Novém Dillí učinil Výbor světového dědictví UNESCO, podnítily obavy, jak by mohla izraelská vojenská kampaň v regionu ovlivnit archeologické pozůstatky,“ vysvětluje CNN.

Zdvižený prst, ale i ochrana

Představitelé UNESCO se jednoduše řečeno bojí, že by boj izraelských ozbrojených sil s palestinským hnutím Hamás v Gaze, který se rozpoutal po říjnových teroristických útocích v Izraeli, mohl znamenat poškození vzácného místa. Zapsání kláštera na oba seznamy by tomu teoreticky mělo zabránit. „V souladu s podmínkami Úmluvy se jejích 195 smluvních států zavazuje vyvarovat se jakýchkoli záměrných opatření, která by mohla způsobit přímé nebo nepřímé poškození lokality, která je nyní zapsána na Seznamu světového dědictví, a pomáhat při její ochraně,“ vysvětlili zástupci UNESCO.

Pokud by se přesto klášteru něco stalo, zařazení na seznam znamená, že se následně spíše najdou peníze na rekonstrukci. Klášter nacházející se asi deset kilometrů od města Gaza, který je známý také pod místním názvem Tell Umm el-'Amr, poskytuje odborníkům svědectví o době od pozdní Římské říše až po vládu arabské dynastie Umajjovců v regionu v 7. století našeho letopočtu.

„Tento křesťanský klášter, který se vyznačuje pěti kostely, lázeňskými a svatostánkovými komplexy, geometrickými mozaikami a rozlehlou kryptou, byl jedním z největších na Blízkém východě. Nejstarší stavba, pocházející ze čtvrtého století, je připisována svatému Hilarionovi, rodákovi z oblasti Gazy a otci palestinského mnišství,“ uvádí web World Monuments Fund.

Místo mniši opustili po rozsáhlém zemětřesení v sedmém století, a archeologové jej odkryli až po zhruba 1300 letech. „Tell Umm el-'Amr, jako jediné veřejnosti přístupné archeologické naleziště v Gaze, je trvalým a ceněným pozůstatkem v oblasti zmítané konflikty,“ zdůrazňuje World Monuments Fund.

Vedlejší ztráty? Stejně důležité jako lidské životy

Obavy odborníků, že vzácnému místu hrozí při současném konfliktu v Gaze poškození nebo dokonce zničení, nejsou liché. Historickou zkušenost s památkami zničenými ve válkách má svět velkou. A pro příklady ani není potřeba jít daleko do minulosti.

Letos na jaře vydala organizace Human Rights Watch rozsáhlou zprávu zabývající se škodami, jaké mohou na památkách zanechat válečné konflikty. Odborníci vše ilustrovali na případové studii války na Ukrajině, i oni ale poznamenali, že jen v prvních šesti měsících současného ozbrojeného konfliktu mezi Izraelem a Hamásem OSN ověřila 41 incidentů poškození a zničení kulturního dědictví v Gaze.

Zpráva zároveň upozornila na to, jak ohromné škody pro společnost to představuje, a že tyto události nelze brát jako nevýznamné v porovnání se ztrátou lidských životů.

„Bombardování a ostřelování obydlených měst, městeček a vesnic má strašlivé humanitární následky. V nedávných ozbrojených konfliktech – v Gaze, Myanmaru, Súdánu, Sýrii, na Ukrajině, v Jemenu a jinde – použití takových zbraní zabilo a zranilo tisíce civilistů.Roste ale také povědomí a obavy ze škod, které ozbrojený konflikt způsobuje kulturnímu dědictví. Toto dědictví sahá od starověkých archeologických nalezišť po moderní architekturu, od světově proslulých památek až po regionální muzea. Kulturní dědictví přechází z generace na generaci a má celosvětový i místní význam. Poškozování kulturního dědictví je proto neoddělitelné od poškozování civilního obyvatelstva,“ zdůraznili autoři zprávy.

Odstřelovači na citadele

Památky jsou v současnosti v akutním ohrožení také na Ukrajině, kde pokračuje ruská invaze, která začala v roce 2022. „K 31. červenci 2024 UNESCO ověřilo poškození 432 míst – 139 náboženských míst, 214 budov historického a/nebo uměleckého významu, 31 muzeí, 32 památek, 15 knihoven, jednoho archivu,“ uvádí web UNESCO.

Poškozena byla například historická budova Muzea krásného umění v Oděse, které patří mezi nejvýznamnější podobné instituce v zemi. Cenné jsou přitom nejen exponáty v muzeu, ale i samotná stavba z 19. století.

Například před deseti lety, kdy naplno zuřila občanská válka v Sýrii, která vypukla v roce 2011, zástupci Organizace spojených národů spočítali, že za tři roky padlo konfliktu za oběť 290 památek.

„Pomocí komerčně dostupných satelitních snímků institut UNITAR zjistil, že 24 míst bylo zcela zničeno, 189 vážně nebo středně poškozeno a dalších 77 pravděpodobně poškozeno,“ psala tehdy agentura Reuters.

Týkalo se to například vzácných hrobek v pouštním městě Palmýra či památek zapsaných na seznamu UNESCO ve městě Aleppo. „Obě strany konfliktu využívaly starobylé pevnosti jako vojenské základny. Armáda umístila odstřelovače na citadelu v Aleppu, jednu z nejstarších a největších pevností na světě,“ upozorňovala agentura Reuters.

A to se tehdy ještě nevědělo, jak moc bude v dalších letech syrské památky drancovat Islámský stát.