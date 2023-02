„Je nám ctí, že jsme měli příležitost sloužit své zemi za tak obtížných okolností. Jsme hluboce vděční našemu vrchnímu veliteli i svému národu za tento den. Bůh žehnej Americe!“ pronesl do mikrofonu první zajatec, který vstoupil na červený koberec rozprostřený u výstupní rampy transportního letadla. Byl to kapitán Jeremiah A. Denton z amerického námořnictva. V zajetí strávil téměř osm let.