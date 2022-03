Vzápětí však Schwarzenegger přešel na vážnější notu a řekl: „Jsou okamžiky, jako tento, které jsou tak zlé a špatné, že nesmíme mlčet a musíme promluvit“.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

„Ve světě se dějí věci, které před vámi tají. Jsou to hrozné věci, o kterých byste měli vědět," řekl.

Schwarzenegger také vznesl emotivní prosbu směrem k ruským vojákům na Ukrajině. Řekl jim, že nechce, aby byli po zbytek života zdrceni jako jeho otec, když ve druhé světové válce bojoval za nacisty.

„Když můj otec přijel do Leningradu, byl strašně ovlivněný všemi lžemi své vlády. Když Leningrad opouštěl, byl fyzicky a psychicky zlomený. Zbytek života prožil v bolestech.“

Ve svém vzkazu herec také ostře kritizuje ruskou vládu za invazi a říká, že lhala nejen svým občanům, ale i svým vojákům. „Ukrajina tuto válku nezačala. Ani nacionalisté nebo nacisté. Tuto válku zahájili ti, kteří jsou u moci v Kremlu,“ apeloval na ruský lid. Dodal také, že v čele Ukrajiny stojí židovský prezident, jehož tři strýce zavraždili právě nacisté.

My thoughts are with the Ukrainian people. I have been asked to do several interviews, but I believe the news should continue to focus on what’s happening on the ground - on the tragedy that has broken our hearts and on the courage of the Ukrainian people that has inspired us.