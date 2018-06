Valné shromáždění OSN odsoudilo Izrael za zabíjení Palestinců v Pásmu Gazy

/INFOGRAFIKA/ Je to pět let, co se v nejvyšších patrech české politiky odehrálo nečekané drama. Zahájila jej 13. června 2013 policejní razie na Úřadu vlády. Krátce po ní následovala více než měsíční vazba pro trojici poslanců ODS i Janu Nagyovou, tehdejší šéfku kabinetu a také milenku premiéra a stranického šéfa Petra Nečase.