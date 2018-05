Vandal v moskevské galerii potrhal slavný Repinův obraz. Zmohla mě vodka, tvrdí

Všeobecní administrativní pracovníci asistent/ka administrativy. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt pro zaslání strukturovaného životopisu: personalistika@sillet.cz. Pracoviště: Sillet group a.s., ostrava, 28. října, č.p. 102, 702 00 Ostrava 2. Informace: Jana Malíková, +420 736 683 613.

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci obsluha balícího stroje. Požadované vzdělání: neúplné základní. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 7. Poznámka: NENABÍZET - POKUTA SUIP do konce května 2018, výhledově PP na dobu neurčitou. Pracoviště: Drůbežářský závod klatovy a.s., ul. 5. května, č.p. 112, 339 01 Klatovy 1. Informace: Milada Makulová, +420 376 353 332.

Výroba - Výroba Zámečníci strojů 20 000 Kč

Zámečníci strojů Zámečník - nástrojař. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Z:26.6.2017.A:25.5.2018.Místo výkonu práce Bílovec. Náplň práce: práce na obráběcích strojích. Vývoj a praktická realizace vlastních návrhů. Kusová výroba pro potřeby dalších oddělení. Výroba podpůrných přípravků k navazující výrobě. Tvorba jednoduché dokumentace. Požadujeme: SOU/SŠ(technického směru výhodou např: mechanik, zámečník, nástrojař apod.) Manuální zručnost, plné pracovní nasazení, schopnost samostatné i týmové práce. Zkušenost a praxi v oboru. Zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost. Nabízíme: práci na HPP s možností dalšího profesního vzdělávání. Profesní i osobní růst v návaznosti na schopnosti zaměstnance. Mzdové ohodnocení dle dohody. Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravování. Telefonický kontakt v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Osobní kontakt v úterý a čtvrtek od 8:00 do 10:00 hodin.. Pracoviště: Massag, a.s., Opavská, č.p. 272, 743 01 Bílovec 1. Informace: Petr Jaroš, +420 602 524 333.