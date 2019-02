Podle policie se neznámý pachatel dopustil vandalství a škoda „kvůli velké ploše, kterou graffiti pokrývá“ dosahuje hodnoty jednoho tisíce dolarů, tedy v přepočtu více než 22 tisíc korun. Radnice města Sarasota potvrdila, že dílo pouličního „umělce“ již bylo odstraněno.

Fotografie z období konce druhé světové války byla dlouhou dobu považována za symbol radosti, který na území Spojených států vyvolala zpráva o kapitualci Japonska, jež krvavý konflikt ukončila. V posledních letech se však objevily názory, podle nichž jde o případ sexuálního napadení. Mendonsa totiž ženu políbil bez jejího souhlasu.

Graffiti has been removed from the Unconditional Surrender statue. pic.twitter.com/dSrq1MbfsJ