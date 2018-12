Vánoce nevánoce, volby do Evropského parlamentu jsou na jaře, do Sejmu za necelý rok. Politici Polákům pod vánoční stromeček nadělili další předvolební kampaň. Možná proto se stále častěji objevují spekulace o předčasných volbách.

Polské oslavy nezávislosti | Foto: Twitter/Son Hawah

Polsko, srdce Evropy. Toto heslo zářilo nad hlavami mluvčích při předvánoční konferenci vládní strany Právo a Spravedlnost (PiS) v Szeligách nedaleko Varšavy. Poláky totiž čeká supervolební rok. A opozice vystrkuje stále více růžky. Občanská platforma, druhá nejsilnější strana v zemi, dokonce podle některých průzkumů vymazala náskok vládní PiS.

Všichni proti PiS

Boduje i zcela nový projekt nezávislého politika Roberta Biedroně. Pikantní na Bidrońově hnutí je, že v průzkumech má sice již přes sedm procent, ale zaregistrováno ještě nebylo. Starosta Słupska, podle agentury IBRIS druhý nejoblíbenější opoziční politik, oslovuje ale především mladé liberální levicové voliče, vrásky tak spíše marketingovým mágům PiS dělá bývalý prezident Lech Wałęsa. Ten chce být motorem sjednocení roztříštěné opozice. Podle svých slov slíbil Bohu, že se postará, aby šéf PiS a jeho bývalý spolubojovník ze Solidarity Jarosław Kaczyński zmizel do politického propadliště dějin. Souběžně s jeho snahami probíhají i pokusy o sjednocení opozice bez exprezidentovy účasti.

Konference PiS tak měla za úkol zmobilizovat věrné voliče strany a přesvědčit letargické středové voliče, že vládní strana zaručuje stabilitu, stále častěji v zemi skloňovaný Polexit je jen fáma a že Evropa žasne nad úspěchy polské vlády. Předseda PiS Jarosław Kaczyński přednesl projev, ve kterém Polákům sdělil, že i když se mají již nyní velmi dobře, budou se mít ještě líp, platy porostou, země se zmodernizuje a že opozice není schopná vládnout Polsku, protože je plná zla. Podle polských komentátorů zacílení PiS na neukotvené, středové, spíše proevropské voliče je logické. Trefně to popsal místopředseda vlády Jarosław Gowin: „Poláci nechtějí konflikty, chtějí jistotu.“ Proto projevy na konferenci vymalovaly opozici jako neschopnou držet slovo a domluvit se. Poláci mají stále v živé paměti hádky, kauzy i úmrtnost bývalých koaličních vlád.

Tandem, který může rozhodnout

I když lídr opoziční Občanské platformy Grzegorz Schetyna již představil návrh velmi moderní daňové reformy, slíbil zrušení všech protidemokratických zákonů z dílny PiS v případě vítězství, i když sjednocená opozice získává reálnější kontury a ve velkých městech v průzkumech PiS decimuje, přesto přese všechno může být kvůli obavám z nestability tím, kdo se po sněmovních volbách bude smát naposled, právě Právo a Spravedlnost. A stačit mu k tomu může jen slib jistoty a tandem „mladého“ premiéra Mateusze Morawieckého se „zkušeným“ předsedou Jarosławem Kaczyńskim.

I proto se podle polských komentátorů jeví stále pravděpodobnější možnost předčasných sněmovních voleb, nejspíše někdy na jaře před volbami do Evropského parlamentu. Podle deníku Gazeta Wyborzca by se mělo rozhodnout v lednu. Opozice by se nestačila sjednotit, Biedrońovo hnutí etablovat, šance by tudíž byly pro PiS vyšší. Vedení strany ovšem tuto možnost kategoricky odmítá. Zatím.