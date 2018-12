Po poledni byl také uzavřen letecký prostor nad mezinárodním letištěm v Katánii, které leží asi šedesát kilometrů od Etny. V současné době je provoz omezen na přistání čtyř letadel za hodinu.

Podle expertů, kteří Etnu pravidelně sledují, zaznamenaly přístroje v pondělí do poledne asi 130 menších otřesů. Nejsilnější z nich měly sílu čtyři stupně. Z hory, která je vysoká přes 3000 metrů, vytéká láva z kráteru na jihovýchodním svahu.

Podle místního vulkanologa jde o "první svahovou erupci za posledních více než deset let." Z vulkánu se valí hustý dým.

Podle BBC se popel šířil velmi rychle a lidé, kteří se nacházeli na horském úbočí, museli rychle utéct.

Etna je nejvyšší a nejaktivnější sopkou v Evropě. Její výška podle měření z roku 2009 dosahovala 3329 metrů nad mořem. Vulkán chrlí lávu a dým několikrát za rok. V březnu 2017 utrpělo při jedné z erupcí zranění deset lidí, mezi nimi turisté i vědci, kteří sopku zkoumali.

