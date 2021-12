Kočky začaly zírat

Že něco není v pořádku, si rodina všimla pár hodin poté, co do jedné z místností umístila vánoční stromek a ozdobila jej. „Naše kočky najednou začaly upřeně hledět na strom, a manželka poznamenala, že je tam někde zřejmě myš," uvedl pro stanici CNN majitel stromku Rob Wild, Brit, který v Jihoafrické republice žije osmnáct let.

Jenže jak i se ženou rychle zjistiil, mezi větvemi bylo něco horšího, než malý hlodavec. Když manželé spatřili na stromě hada, vylekalo je to. A to ještě netušili, o jaký druh jde. „Rychle jsem si vygooglil, jací hadi žijí v oblasti, kde bydlíme. A okamžitě mi došlo, že máme na stromě boomslanga. Pomyslel jsem si, svatý Mojžíši, tohle je král všech jedovatých hadů," uvedl pro CNN Wild.

Děsivá smrt. Umřeli žízní a vyčerpáním, mladí rodiče podcenili přípravu na túru

Boomslang, pro kterého se používá i označení bojga africká, je jedovatým hadem z čeledi užovkovitých. Jeho jed rozkládá cévní stěny, takže oběť zemře na vykrvácení. Byť zpravidla na člověka neútočí, jeho jed je tak silný, že případné kousnutí může člověka zabít.

Hadí dekorace

Než do domu Wildových dorazil chytač hadů, strávila čtyřčlenná rodina - manželé a dvě děti - s plazem v jedné místnosti přes dvě hodiny. „Odborník obyvatele domu instruoval, aby se ke stromku nepřibližovali, ale zároveň aby neztratili hada z očí," vysvětluje CNN. Hada zároveň zachytili na videu.

Drama skončilo v momentě, kdy lovec hadů Gerrie Heyns přišel, a zvíře ze stromku konečně sundal. Zároveň potvrdil, že Wild poznal hada správně a opravdu se jedná o bojgu africkou. „Konkrétně šlo o samici, která měřila zhruba 1,3 až 1,5 metru," uvedl Heyns pro CNN.

Příhoda sice rodinu vystrašila, jelikož ale nikdo nebyl zraněn, nakonec z ní má i zážitek. „Když už jsem měl hada pod kontrolou, celá rodina přišla zpátky do místnosti, aby se na něj ještě podívala. Had nezkoušel nikoho kousnout, ani se nechoval defenzivně, protože jsem mu nedal důvod cítit se v nebezpečí. A tak se původně děsivá situace promněnila ve vzrušující zážitek, minimálně pro děti," vyjádřil se Heyns.

Je vaše kočka psychopat? Vědci přišli s dotazníkem, jak to zjistit

Lovec hadů následně plaza ze stromku načas umístil do terária ve specializovaném zařízení, a o dva dny později jej vypustil zpět do přírody. Podle něj se boomslang vydal do domu při hledání potravy. „A zřejmě ve chvíli, kdy zachytil, že se v domě někdo pohybuje, se pokusil uniknout do nejbližšího bezpečného úkrytu - a jako takový vyhodnotil vánoční stromek," nastínil Heyns.

VIDEO: https://edition.cnn.com/videos/world/2021/12/14/south-africa-snake-christmas-tree-lon-orig-mrg.cnn