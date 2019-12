Za vánoční zázrak považuje rakouská horská služba případ skialpinisty, který přežil pět hodin zasypaný pod lavinou. O případu, který se stal ve středu, dnes informoval server BBC.

Záchranáři pátrají po obětech laviny. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Šestadvacetiletý Rakušan se vydal na 2112 metrů vysokou horu Pleschnitzzinken v pohoří Schladmingské Taury. Když se do pozdního odpoledne nevrátil, ohlásil to jeho známý v 16:50 policii. Sdělil, že se mu pokoušel dovolat, ale jediné, co ze sluchátka slyšel, byly skřípavé zvuky.