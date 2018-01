Vaše obchodní praktiky jsou nefér, dejte si pozor, varoval EU Trump

Budete-li jednat v oblasti obchodu se Spojenými státy nespravedlivě, čekejte důsledky, varoval americký prezident Donald Trump Evropskou unii.

"Je to velmi nespravedlivá situace. Nemůžeme dostat naše výrobky na evropský trh. Je to velmi, velmi těžké. Ale když posílají oni své výrobky nám, téměř je nedaní, nebo daní velmi málo. Je to velmi nespravedlivé," uvedl Trump v televizním pořadu slavného britského moderátora Pierse Morgana. Informuje o tom agentura DPA.

"Máme s Evropou spoustu problémů, které se mohou proměnit v něco velkého z obchodního hlediska a myslím, že by to mohlo pro EU znamenat velkou újmu," prohlásil americký prezident. Morgan s ním natočil rozhovor u příležitosti Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, kde Trump vystoupil se svým projevem.

Dvaapadesátiletý moderátor a novinář Piers, který je známý také jako autor dětských knížek a porotce soutěže Británie hledá talent, se označuje za Trumpova přítele. V roce 2016 podporoval jeho prezidentskou kampaň a byl také jedním z jeho nejvýznamnějších britských zastánců od chvíle, kdy se Trump ujal prezidentského úřadu.

Přesto však na svém twitterovém účtu, který má 6,3 milionu sledovatelů, avizoval, že s Trumpem v rozhovoru "zkříží zbraně". "Nepodporuji ho ve všem, co dělá a jaké pozice zastává," uvedl Morgan.