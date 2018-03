Ve Finsku bude ostrov jen pro ženy. Na SuperShe Island muži nesmí

Podnikatelka Kristina Rothová vytvořila na pobřeží Finska takzvaný SuperShe Ostrov, tedy soukromé útočiště pro ženy, kam nesmí žádný muž. Rothová tím prý chtěla ženám dopřát destinaci, která je vzdálená tlakům současné společnosti. Zároveň si tam ženy mohou "znovu osvojit svou ženskou energii".

"Jsme průměrem pěti osob, kterými se obklopujeme," řekla Rothová CNN. "A moje filozofie je, že pokud se obklopujete úžasnými ženami - a pokud tyto skvělé ženy dokážete přivést na jedno místo na světě - pak budete průměrem této skupiny," dodala.

Na ostrově bude moci spát celkem deset osob ve čtyřech luxusních chatkách. K dispozici budou mít wellness aktivity a příležitosti ke sblížení.

Rothová je autorkou lifestylového blogu SuperShe, na kterém podporuje ženy, aby se spojily s ostatními ženami, spřátelily se a podporovaly další ženy.

"Opravdu jsem žila, pracovala, dýchala ve světě, který ovládají muži," říká Rothová, která dříve pracovala jako výkonná ředitelka poradenské firmy. "Když jsem v posledních letech začala víc cestovat, potkala jsem mnoho úžasných žen po celém světě," doplňuje.

Rothová koupila ostrov - trochu paradoxně - poté, co ji její přítel zasvětil do krás finské přírody. "Ukázal mi tohle souostroví a potom, co jsem ostrov koupila, jsme ho začali renovovat," vysvětluje Rothová.

Než se však případné zájemkyně nadchnou pro tento projekt, je třeba zmínit, že si místo v zařízení pro ženy nelze jen tak lehce zabookovat - Rothová si návštěvnice vybírá osobně. Ty ženy, které by přesto měly zájem na ostrově nějaký čas pobýt, se musí připravit na prověřovací proces na stránkách organizace.

Jak by měla úspěšná zájemkyně vypadat? "Číslo jedna, které je pro mě důležité, je, že máte úžasnou osobnost - optimistickou, s chladnou hlavou - protože jste na ostrově," říká zakladatelka. Dodává, že tyto vlastnosti zajistí, že se na ostrově ženy nebudou nudit.

Ne každý ale tento nápad vítá. "To, že je zařízení jen pro ženy, z něj ještě nedělá z podstaty feministickou záležitost. Je to místo vytvořené bohatou, bílou ženou pro podobné ženy," oponuje Ruth Pearsonová.

Pearsonové se nelíbí schvalovací proces a cena za pobyt, která je zatím tajná - je však pravděpodobné, že nebude nízká. "Tyto faktory negativně ovlivní ženy jiné barvy než bílé, lidi s postižením, trans ženy a ženy, které se nechtějí identifikovat s žádným genderem, což znamená, že tento ostrov je pouze pro jeden určitý typ žen," zlobí se Pearsonová.

Rothová ale se svou kritičkou nesouhlasí a říká, že resort SuperShe vítá všechny ženy, včetně žen z komunity LGBT. Dodává, že hlavní podmínkou je, že "ostrov je zónou bez sexuálního napětí, což znamená, že prostě přijdete a chcete jen relaxovat. Místo také přijímá všechny bez rozdílu, takže pokud se identifikujete jako žena, je to v pořádku".

Podnikatelka v červnu plánuje pozvat na návštěvu ostrova VIP členky komunity SuperShe, aby vyzkoušely nové zařízení. Poté se ostrov otevře i ostatním ženám, které projdou přes schvalovací proces na webových stránkách.

"Miluju Karibik a Hawaj, ale byla jsem sama velmi překvapená, jak jsem se tady cítila doma a jak hezké to bylo," poznamenala Rothová. "Je velice zajímavé vidět to celé spektrum žen, které se do resortu hlásí a mě tím ujišťují, že je tohle místo opravdu potřeba," dodala.

Finské souostroví je známé pro své stále zelené stromy a jejich léčivé účinky, skalnaté pobřeží, teplé moře v letních měsících a krásné východy slunce.