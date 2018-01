Ve Francii naučili mluvit kosatku. Umí počítat do tří

Kosatka Wikie je podle BBC nyní schopná říkat slova jako „ahoj“ a „nashle“, ale i jméno „Amy“ nebo počítat „jedna, dva, tři“.

Velryby a delfíni patří – kromě lidí – k pár živočišným druhům, které jsou schopné se naučit produkovat lidskou řeč jen tím, že ji poslouchají.

„U savců je to velmi vzácné,“ řekl Josep Call z Univerzity v St Andrews, který se výzkumem také zabýval. „Lidé jsou v tom dobří… ale zajímavé je, že ze savců to nejlépe zvládají právě mořští savci,“ doplnil Call.

Vědci se rozhodli zkoumat kosatku Wikie, která žije v Mořském akváriu ve městě Antibes ve Francii. Učili ji proto „mluvit“ lidskou řečí pomocí skřehotů nebo pronikavého pískání.

Kosatky dravé jsou známé tím, že žijí ve skupinách, které používají speciální „dialekty“. Mohou tak opakovat ostatní jedince svého druhu ve volné přírodě. „Kosatka, kterou jsme zkoumali v zajetí, byla schopná se naučit opakovat zvuky ostatních kosatek, ale i zvuky lidské,“ uvedl Call.

