Vyšetřovatelé v sobotu utrpěli neúspěch, když stopy DNA zanechané na výbušném balíčku k ničemu nevedly. Ten, kdo tyto stopy zanechal, podle zdroje blízkého vyšetřování nefiguruje v databázích, což maří naděje na rychlou identifikaci podezřelého.

Pařížský prokurátor Rémi Heitz, který vede protiteroristickou sekci a má na starosti lyonské vyšetřování, se dnes neplánuje s novináři setkat.

Podle zdroje blízkého vyšetřování panuje silné podezření, že při útoku použil strůjce bomby malé množství peroxidu acetonu (TATP). TATP je velmi nestabilní podomácku vyrobitelná výbušnina. Byla použita při atentátech islamistů spáchaných v Paříži 13. listopadu 2015 a v Bruselu v březnu 2016.

Desítky svědectví

Heitz v sobotu uvedl, že vyšetřovatelé zkoumají "desítky" svědectví ve snaze objasnit útok, ke kterému se nikdo nepřihlásil. Ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová v pátek uvedla, že je "příliš brzy", aby se dalo říci, zda šlo o "teroristický čin".

"Použitý postup je trochu zvláštní, připomíná (Alžířan Khaleda) Kelkala, předpokládaného pachatele vlny pumových útoků v polovině 90. let. Cíl útoku je divný. Proč si vybral pekařství Zlatá houstička? Proč tam? Proč Lyon?" upozornil zdroj z policejních odborů.

Policie mezitím zveřejnila další snímky hlavního podezřelého, který položil výbušný balíček před pekárnu v pěší zóně v centru Lyonu a krátce po explozi se ztratil z dohledu pouličních kamer.

Posílení bezpečnosti

Ministerstvo vnitra po lyonském incidentu dalo policejním prefektům pokyn, aby posílili bezpečnost veřejných prostranství.

Někteří francouzští voliči při dnešních volbách do Evropského parlamentu povšimli, že bezpečnostní kontroly u volebních místností jsou přísnější než obvykle. Šedesátník Cyrille nicméně nezaznamenal nějakou jinou atmosféru. "Nelze žít ve strachu," podotkl. Osmašedesátiletá Lucie přišla hlasovat jako vždy.

Navzdory nedávnému útoku odmítá nechat se zavřít doma. "Musíme chodit ven," zdůraznila. "Budu volit bez obav, nevidím žádnou přímou souvislost mezi volbami a explozí," řekl AFP jednadvacetiletý student Baptiste Audrieux, bydlící stovku metrů od pekárny, kde balíček vybuchl. "Byli jsme v okolí, když se to stalo. Jsme trochu znepokojení, ale není to psychóza. Neovlivní to naše odhodlání jít volit. Život pokračuje," zdůraznila třiatřicetiletá manažerka Charline.