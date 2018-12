Ve Francii se o víkendu koná již šestá demonstrace Hnutí žlutých vest kvůli vládní daňové a sociální politice. V důsledku blokády jedné ze silnic zemřel v pátek večer při dopravní nehodě další člověk. Protesty a blokády silnic si tak vyžádaly již deset lidských životů. Francouzský parlament mezitím schválil balíček sociálních opatření reagují na požadavky demonstrantů.

K tragické nehodě došlo v pátek večer kolem 23:00 na okraji Perpignanu na jihozápadě země, kde šestatřicetiletý řidič v plné rychlosti narazil do stojícího kamionu. Jeho řidič v té době vyjednával s účastníky blokády.

Muž při nehodě utrpěl těžká zranění a později se stal desátou nepřímou obětí demonstrací Hnutí žlutých vest, píše agentura Reuters. Zatímco řidič nákladního automobilu po nehodě vyčkal na příjezd policie, protestující z místa utekli. Na místě tak zůstaly pouze dvě nebo tři ženy, které utrpěly šok.

V sobotu by se mělo protestovat zejména ve Versailles u Paříže, kde by se podle odhadů francouzských úřadů mělo sejít několik stovek lidí. K demonstracím by ale mělo dojít i před pařížskou Operou a v dalších francouzských městech, mimo jiné v Lyonu, Toulouse, Orléansu nebo v Bretani.

Kvůli demonstracím bude v Paříži nasazeno na 1200 policistů. Majitelé obchodů na Champs-Elysees, v Printemps a v galerii Lafayette byli zároveň vyzváni, aby si chránili výlohy.

Členové Hnutí žlutých vest již šest týdnů protestují proti vládním ekonomickým reformám. Demonstrace a silniční blokády byly sice původně namířeny proti plánovanému růstu cen pohonných hmot, později však přerostly v protesty proti hospodářské politice francouzské vlády i samotnému Macronovi obecně. Rozsáhlá vlna protestů je mnohými považována za vůbec největší od nepokojů v roce 1968.

Balíček sociálních opatření

Francouzský parlament v pátek schválil balíček sociálních opatření, která ve snaze zastavit protesty přislíbil prezident Emmanuel Macron již minulý týden. Od Nového roku se tak mimo jiné nebudou danit odměny za přesčasy a finančně si polepší až 70 procent francouzských důchodců.

Vláda také slibuje celospolečenskou debatu o daních a výdajích státu, která má trvat až do konce března.