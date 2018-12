Incident se odehrál na Place Kléber, jednom z náměstí v centru, kde probíhají předvánoční trhy. Jak zaznamenal zvláštní zpravodaj Deníku ve Štrasburku Luboš Palata, napjatá atmosféra ve městě panovala už včera kvůli demonstracím takzvaných žlutých vest. V některých okrajových čtvrtích tohoto francouzského města hořela podobně jako například v Paříži auta a konaly se násilné protesty zejména v režii místních studentů.

„Velká část centra byla včera večer uzavřena pro dopravu a zavedly se policejní hlídky kontroly,“ přiblížil zpravodaj Deníku.

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC