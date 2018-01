Ve Francii stávkují bachaři. Protesty vyvolal útok odsouzeného teroristy

Francouzská policie dnes rozehnala slzným plynem demonstrující dav před největší evropskou věznicí. Bachaři napříč celou Francií protestují již čtvrtý den, stávka zachvátila na 87 věznic, což je více než polovina trestaneckých zařízení v celé zemi. Protesty vyvolal útok teroristy napojeného na Al-Káidu, který si odpykává vysoký trest.

Před obávaným vězením Fleury-Mérogis na jihu Paříže dnes protestovalo na 150 jeho zaměstnanců. Před vstupem do budovy postavili barikádu z pneumatik a dřevěných palet, kterou zapálili. Ohnivá stěna měla zabránit jejich kolegům dostat se do práce.

Aby mohl být chod největšího vězení v Evropě s 4300 trestanci zabezpečen, musela zasáhnout speciální policejní jednotka. Demonstranty rozehnala slzným plynem, zatímco požárníci hořící barikádu uhasili, píše list The Guardian.

„Policie na nás sice vypálila slzný plyn, ale pokoušeli jsme se odolat,“ uvedl jeden ze stávkujících pro agenturu AFP.

Stávku, která přešla v masové protesty, vyvolala série útoků na bachaře.

Ve věznici Borgo jail na Korsice dnes vězni napadli dva bachaře a vážně je zranili. Ve čtvrtek se po obědové vycházce na dvoře do svých cel odmítlo navrátit 120 vězňů. Do cel je musel dostat násilným přivolaný zásahový tým. Šestice vězňů, která údajně vzpouru vyvolala, byla poslána na jednotlivé samotky.

Protest bachařů vypukl ve čtvrtek 11. ledna poté, co trestanec německého původu a bývalý přívrženec Al-Káidy zaútočil na tři své strážce nůžkami a žiletkou.

Christian Ganczarsk si odpykává 18letý trest za útok na synagogu v rezortu na Džerbě, při kterém v dubnu 2002 zemřelo 21 lidí. Ve věznici s nejvyšší ostrahou zaútočil několik dní poté, co se dozvěděl, že bude převezen do USA, jelikož byl rovněž obviněn z organizování útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku v roce 2001, píše francouzská televize France24 na svém webu.

Necelý týden po jeho útoku se „mobilizovali“ bachaři v dalších 123 trestaneckých zařízeních.

Zaměstnanci věznic protestují proti „absenci pozornosti pro personál a nedostatku vybavení, zejména bezpečnostního zařízení“. Argumentují, že jejich bezpečnost je ohrožena. Řada vězňů se podle nich radikalizovala, jelikož sdílejí cely s odsouzenými teroristy.

Vedení ministerstva spravedlnosti dle jejich slov dlouhodobě ignoruje jejich stížnosti na zvýšení platů, nedostatek zaměstnanců a přeplněnost věznic. „Dokud se s námi vláda nedohodne, neustoupíme,“ řekl Jean-François Forget, předseda odborářů.

Francouzský prezident Emmanuel Macron již slíbil do konce února přijmout nový plán zajišťující větší bezpečnost přeplněných věznic.

Video: Demonstrace před největší věznicí v Evropě