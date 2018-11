Ve slovenských volbách uspěli nezávislí kandidáti. Smer ztratil krajská města

Komunální volby na Slovensku znamenaly výrazné ztráty pro vládní stranu Smer-SD bývalého premiéra Roberta Fica, která nebude mít svého primátora v žádném z osmi krajských měst. Dařilo se naopak nezávislým kandidátům. Ti obsadí až dvě pětiny primátorských a starostovských křesel v zemi. Primátorem Bratislavy se stal architekt Matúš Vallo.

„Smer-SD dostává stále více ‚na frak‘ zejména v městském prostředí. Není to způsobené jen náladami voličů. Do jisté míry za to může i fakt, že strana nedokázala postavit nové zajímavé kandidáty,“ řekla serveru Topnoviny.sk politoložka Darina Malová, podle které je důležitý zejména úspěch mladších kandidátů. „Stáváme se svědky generační obměny,“ uvedla politoložka.

Odklon voličů od vládní strany zaznamenala zejména větší slovenská města včetně těch krajských. „Pro Smer-SD je fakt, že po sobotních volbách nebude mít v žádném krajském městě primátora, neúspěch,“ konstatoval politolog Pavol Baboš. Strana neuspěla hned ve třech krajských městech - Košicích, Žilině a Nitře.

Nová generace

Právě tam ve velké míře bodovali nezávislí kandidáti. Ti obsadí místa starostů a primátorů více než dvou pětinách z celkového počtu asi 2900 měst a obcí na Slovensku. Vládní Smer-SD získal vedoucí pozice v celkem 592 městech a obcích, což je o 255 starostovských a primátorských křesel méně než před čtyřmi lety. Podle slovenského Denníku N se Ficově straně dařilo zejména na východě země a na venkově.

„Když se podíváme na jiná krajská města, zdá se, že nástup nové politické generace je nezastavitelný. Vedli jsme slušnou, transparentní a kreativní kapaň. Tak transparentně jako kampaň chceme řídit i Bratislavu,“ upozornil čerstvě zvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo, který kandidoval za podpory dvojice menších neparlamentních stran.

Novým primátorem Nitry se stal teprve 31letý počítačový analytik Marek Hattas. Změna čeká i Žilinu, kde zvítězil nezávislý kandidát Peter Fabiáne. „Pro mě je to obrovský závazek a zodpovědnost, abych nezklamal důvěru, kterou jsem dostal. Děkuji všem Žilinčanům, že přišli volit,“ uvedl dosavadní člen zastupitelstva. Nového primátora budou mít i Košice, kde nejvíce hlasů získal pravicový kandidát Jaroslav Polaček.