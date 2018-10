Ve státě New York bourala limuzína. Zemřelo 20 lidí

Po nehodě policie uvedla, že „došlo k mnohým úmrtím“. Počet obětí ale zveřejnila až v neděli. Jejich jména ale zatím neoznámila kvůli jejich rodinám. Informoval o tom server USA Today.

K incidentu došlo v sobotu kolem 14:00.

List The Albany Times Union napsal, že limuzína zrychlila, když jela z kopce a srazila se s dalším autem. Vozidla narazila do lidí, kteří postávali před obchodem Apple Store. Na místě zasahovalo několik sanitek, hasiči a přiletěli i dvě helikoptéry.

At least 20 people are dead following a limo crash in upstate New York, a police spokesperson confirms https://t.co/rXOmilR0r3 pic.twitter.com/TD8npwRM6I