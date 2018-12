Ve štrasburské čtvrti Neudorf, kde v úterý zmizel střelec po útoku na vánočních trzích, je rozsáhlá policejní operace i se speciální jednotkou. Informovala o tom agentura AFP. Po Chérifu Chekattovi pátrají stovky policistů. Počet obětí mezitím stoupl na čtyři, jedna osoba je totiž ve stadiu mozkové smrti, uvedla prokuratura. Dalších jedenáct lidí utrpělo zranění.

Některé ulice Neudorfu okupují policejní jednotky. Na místě jsou údajně i příslušníci elitní zásahové jednotky RAID, informuje agentura Reuters s odvoláním na svědky.

Policiste jsou zrejme na stope Cherifa Chekatta. Vyklizeji cast ctvrti Neudorf. Jsme pritom s ⁦@CT24zive⁩ pic.twitter.com/EgZ7rH3kaN — Jan Smid (@JanFrSmid) 13. prosince 2018

Úřady chtějí dopadnout pachatele bez ohledu na to, zda bude živý či mrtvý, řekl v televizi Cnews mluvčí francouzské vlády. Na otázku, zda má policie instrukce zadržet Chekatta živého nebo mrtvého řekl mluvčí francouzské vlády Benjamin Griveaux televizi CNews: „Na tom nezáleží. Nejlepší by bylo nalézt ho tak rychle, jak jen to bude možné.“

#Strasbourg : Une opération de police est en cours dans le quartier #Neudorf d’après plusieurs médias pic.twitter.com/AashORs3KE — Thomas Cuny (@ThomasCUNY) 13. prosince 2018

Podle agentury Reuters zatím však není jasné, jestli je útočník v okolí, nebo jde jen o oddělenou razii, která však s útokem nějakým způsobem souvisí. Ministr vnitra Christophe Castaner uvedl, že jde jen o standardní prověřování „pochybností“. Policejní zdroje, které cituje AFP a televize BFMTV taktéž hovoří o běžných raziích a vyloučily, že by mohlo jít o operaci s cílem zadržet pachatele.

Při pátrání po Chekattovi pomáhá také policie v Německu, které posílilo hraniční kontroly. Přes veškeré nasazení však nemusí být jeho vypátrání a zadržení záležitostí nejbližších hodin nebo dní.

Zpřísněné kontroly i na letišti

Úřady východofrancouzského departementu Haut Rhin ve středu také oznámily zpřísněné kontroly na letišti v Mylhúzách a také na nádražích v Colmaru, Mylhúzách a v Saint-Louis. V dalších částech Francie, v přístavu Le Havre a městech Rouen a Caen se úřady rozhodly posílit ostrahu tamních vánočních trhů.

Život ve Štrasburku se mezitím pomalu vrací k normálu, což se však zatím netýká vánočního trhu. Radnice ve středu rozhodla, že zůstane uzavřen i ve čtvrtek. Výuka ve školách bude moci být obnovena. Zákaz bude nadále platit pro venkovní kulturní akce, ale ty konané v uzavřených prostorách se uskuteční.