Ve Středozemním moři ztroskotal člun s migranty, zahynulo devět lidí

Devět lidí, z toho šest dětí zahynulo ve Středozemním moři poblíž tureckého pobřeží při potopení motorového člunu, na němž chtěla přeplout do Evropy dvanáctičlenná skupina migrantů. Mezi mrtvými jsou kromě dětí dva muži a jedna žena. Pět lidí bylo zachráněno, po jednom člověku se ještě pátrá.

Podle turecké státní agentury Anadolu začala mít loď problémy v oblasti Demre nedaleko tureckého středomořského přístavu Antalya, který je oblíbeným turistickým letoviskem. Zatím není zřejmé, kam přesně měla loď doplout. Nejbližším územím Evropské unie je ale řecký ostrůvek Kastellorizo, ležící západním směrem od místa nehody. Státní příslušnost lidí na palubě ztroskotaného člunu zatím nebyla potvrzena. Uvedla to agentura AFP.

V roce 2015 se přes Turecko do Řecka dostalo víc než milion uprchlíků utíkajících zejména z válkou rozvrácené Sýrie. Šlo o nejhorší migrační krizi v Evropě od druhé světové války. V roce 2016 uzavřela Evropská unie s Tureckem dohodu o uzavření této migrační trasy a Turecko souhlasilo, že bude nelegální přistěhovalce přijímat z řeckých ostrovů nazpět. Za to obdrželo od EU řadu výhod včetně finanční podpory ve výši tří miliard eur.

Dohoda byla od počátku označována za nerealistickou a kritizovali ji i aktivisté z organizací dohlížejících na lidská práva. Přesto však byla v základních obrysech zavedena a vedla k zásadnímu snížení počtu migrantů přicházejících do Evropy.

Pozorovatelé však tvrdí, že v poslední době se počty uprchlíků, kteří se snaží jít touto trasou, opět zvyšují. Podle Mezinárodní organizace pro migraci se od začátku letošního roku do 30. května dostalo touto cestou do Řecka 10 948 lidí, což představuje oproti stejnému období loňského roku prudký nárůst. Při snaze překonat Středozemní moře z Turecka do Řecka se v letošním roce utopilo 35 lidí.