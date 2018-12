Dva lupiči ve čvrtek ve Vídni přepadli kostel Maria Immaculata v části města zvané Floridsdorf. Podle informací serveru Der Standard se incident stal zhruba o půl druhé odpoledne. O terorismus se prý nejednalo. Jeden mnich je po útoku lupičů ovšem ve velice vážném stavu.

Vídeňská policie - ilustrační foto | Foto: ČTK/AP/Ronald Zak

Policie dále uvedla, že jeden z pachatelů měří přibližně 180 centimetrů a má cizí přízvuk. Poté, co lupiči vstoupili do kostela, uhodili osmašedesátiletého mnicha, jenž se jim postavil do cesty, železnou tyčí do hlavy.

Neobvyklý hluk na jinak velice tichém místě „zalarmoval“ další mnichy, kteří se v kostele nacházeli. Ti na základě informací policie přispěchali svému kolegovi na pomoc. Lupiči je však přemohli a posléze svázali.

Podle jejich výpovědi požadovali útočníci peníze a další cennosti. Policie na místo činu dorazila zhruba po třech hodinách. Mezitím se pachatelům podařilo uprchnout, a proto po nich okamžitě vyhlásila pátrání. Zda jsou ozbrojeni, v tuto chvíli není jasné.