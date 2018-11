V amerických volbách se psala historie. První muslimky, indiánky a gay

Ve volbách do Kongresu v USA se skutečně psala historie. Teprve devětadvacetiletá Alexandrie Ocasio-Cortezová se stane nejmladší ženou, která kdy usedla ve Sněmovně reprezentantů. Porazila tak třicetiletou Elise Stefanikovou, která své prvenství obhájila v roce 2014.

Vůbec poprvé byly také zvoleny zástupkyně původních obyvatel Severní Ameriky. Deb Haalandovou zvolili v Novém Mexiku a Sharice Davidsovou v Kansasu. "Před sedmdesáti lety původní obyvatelé tady v Novém Mexiku nemohli volit. Věřili byste tomu? Když jsem vyrůstala, nedokázala jsem si představit, že bych mohla být reprezentována někým, kdo vypadá jako já. Dnes jste do Kongresu poslali jednu z prvních žen patřících k původním obyvatelům," řekla ve svém projevu Deb Haalandová, jedna ze dvou domorodých žen, které se dostaly do Kongresu.

"Growing up in my mother's Pueblo household…I never imagined a world where I would be represented by someone who looks like me," says Democrat Deb Haaland. She and Sharice Davids will become the 1st Native American women elected to Congress, CNN projects https://t.co/YnlfLSnY5F pic.twitter.com/ny764iIH8H