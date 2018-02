Ve Švýcarsku lavina zranila dva lidi, v Tatrách zabila polského horolezce

Ve švýcarském kantonu Valais zavalila padající lavina desítku turistů. Dva z nich jsou zranění, osm jich vyvázlo. Policie přitom původně hlásila, že jsou mrtví. Podobný osud potkal v neděli dopoledne i dva polské horolezce na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Třicetiletá žena skončila v nemocnici, muže ve věku 35 let se nepodařilo zachránit.

Ilustrační fotoFoto: P. Málek

K pádu laviny ve švýcarském kantonu Valais došlo u vesnice Finhaut nedaleko hranice s Francií a Itálií. „Na místě jsou záchranáři, čekáme na podrobnější informace,“ sdělil agentuře AFP policejní mluvčí Stève Léger.

První zprávy hovořily o desítce mrtvých, později se ukázalo, že osmi z nich se podařilo uniknout a dva mají zranění.

V okolí už během dneška spadlo několik lavin. Některé strhli lyžaři, jiné se uvolnily samočinně. V oblasti panuje třetí stupeň lavinového nebezpečí.

Další drama se odehrálo v neděli v dopoledních hodinách na Slovensku. Jak oznámila Slovenská horská služba (HZS) a provozovatel vrtulníkové záchranné služby, společnost Air-Transport Europe, při zlézání Širokého ľadu zavalila lavina dvojici horolezců polské národnosti.

Třetí člen skupiny, který požádal HZS o pomoc, nebyl padající masou zasažen.

Místo jako první ohledali kolemjdoucí skialpinisté, kteří také začali s resuscitací a vyprošťováním postižených. Přivolaní pracovníci horské služby a lékař letecké záchranky v oživování pokračovali. Pětatřicetiletého horolezce už zachránit nedokázali.

Silně podchlazená třicetiletá horolezkyně byla ve vážném stavu přepravena do nemocnice v Popradu a následně převezena do Košic. Tělesné pozůstatky usmrceného polského občana byly transportovány do Starého Smokovce.

Horská služba upozorňuje turisty, že ve Vysokých Tatrách byl vyhlášen 3. stupeň lavinového nebezpečí. Už ve čtvrtek v nejvyšším pohoří Slovenska strhla lavina trojici polských lezců, z nichž jeden skončil s poraněnou rukou. V Nízkých Tatrách tentýž den v lavině zahynul slovenský lyžař.