Ve Washingtonu se připomínalo sto let od komunistického převzetí moci v Rusku

V knihovně Kongresu Spojených států probíhala ve středu a ve čtvrtek konference ke sto letům komunismu. Pořádala ji konzervativní nadace Oběti komunismu (Victims of Communism Memorial Foundation). Přednášeli významní američtí historici specializující se na dějiny Sovětského svazu, politologové, současní američtí politici a členové administrativ republikánských prezidentů, ale pozvaní byli i mnozí z těch, kteří v komunistických zemích žili.

Disidenti z Ruska i ze zemí bývalého sovětského bloku a představitelé těchto států. Mezi řečníky byli také dva bývalí prezidenti - litevský Vytautas Landsbergis a český Václav Klaus. Dalším přednášejícím z Česka byl bývalý velvyslanec Martin Palouš.

Většina příspěvků se věnovala období komunismu a připomínala, že komunismus byl nejzločinnějším režimem lidské historie. Šlo o státní terorismus a mafii, znělo opakovaně. Od roku 1917 zavraždili komunisté v zemích, kde vládli, přes sto milionů lidí. A ačkoliv hlavní blok komunistických zemích včetně Sovětského svazu se rozpadl, i nadále komunistické režimy existují v pěti zemích: v Číně, na Kubě, ve Vietnamu, v Severní Koreji a v Laosu. Někteří přednášející, mezi nimi i exprezident Landsbergis, ovšem poukázali na to, že režim v Číně by bylo lépe nazývat byrokratickou diktaturou. Nesmiřitelný byl ovšem Landsbergis k Rusku, které nazval nejnebezpečnější zemí na světě. „Možná jen dočasně," řekl Landsbergis.

„Ale i my jsme na světě jen dočasně“. Řekl, že Rusko má chybný systém hodnot a hegemonistické ambice. V dějinách Ruska byl podle Landsbergise výjimečným politikem Jelcin, protože chtěl, aby se Rusko stalo normálním státem. Upozornil na to, že Západ nečelí Rusku dostatečně, což komentuje i Putin: „Oni jen mluví a mluví, já jednám."

Exprezident Klaus označil komunismus za jednu z největších katastrof v lidských dějinách a za nejzločinnější historickou událost. Upozornil na to, že zatímco my si výročí komunistického převratu v Rusku, tzv. Velké říjnové revoluce připomínáme, jsou místa na zemí, kde je stále oslavují. Za komunismu jsme hodně ztratili, řekl Klaus, ale také jsme se mnohému naučili. Zkušenost s komunismem nám otevřela oči. Měi jsme příležitost zažít fungování vysoce centralizovaného, represivního a nedemokratického, dirigistického a v ekonomickém i politickém smyslu intervencionalistického systému v jeho nejčistší formě. Klaus upozornil, že existující studie o komunismu se obvykle věnují období gulagu v Rusku a padesátým letům u nás, čili těm nejhoším obdobím, kdy lidé byli zabíjeni ne jako později jen vězněni či vyhazování z práce. Podle Klause chybí studie zabývající se právě tímto obdobím končícího komunismu.

Český exprezident vyslovil obavu, že se v mnoha ohledech vracíme zpět do minulosti. Ne ve smyslu návratu marxismu či komunismu, ale ve viditelném omezování svobod a v nezájmu o svobody jako takové. Klaus nevidí návrat komunismu, ale vidí nové ideologie a směry, které směřují proti svobodě a demokracii. Varoval, že komunismus nebyl poslední utopií.

Profesor Jonathan Brent z Institutu pro židovský výzkum se věnoval fungování komunistické společnosti. Vyslovil domněnku, že udávání většinou nebylo důvodem zatčení. Hlavním důvodem zatýkání bylo vybudovat společnost totální nedůvěry v níž se každý bojí každého. Permanentně nestabilní společnost bez sociální smlouvy.

Profesor Mark Kramer z Harvardské univerzity vyslovil názor, že v evropských zemích byl komunistický režim nastolen proti vůli občanů daných zemí s jedinou výjimkou a tou bylo Československo. „Českoslovenští intelektuálové,“ řekl „bohužel odvedli velkou práci ve prospěch vítězství komunistů ve své zemi.“ Připomenul také, že na Slovensku byla situace odlišná a že komunismus v celé zemi prosadili Češi.

Opakovaně se diskutovalo o tom, zda-li lze společnost dělit na viníky a oběti nebo zda se na zločinech komunismu tak či onak podílela celá společnost. Opakovaně byl v této souvuislosti citován Václav Havel, jeho esej Moc bezmocných a dopis prezidentu Husákovi.

Opakovaně řečníci upozorňovali na to, že ačkoliv komunismus byl mnohem zločinnější režim než německý nacismus, je připomínání zločinů komunismu stále složité. Zatímco u nacismu se má za to, že byl zločinný od samého počátku, od samotné myšlenky, celá řada lidí se domnívá, že idea komunismu byla správná. To ovšem historici popírají, když citují samotného Marxe, který ve svém díle píše, že komunismus je třeba prosadit násilím a organizovaným terorem. Lenin zavedl teror hned od prvních dnů po převzetí moci. Osobně vyzýval k demonstrativním vraždám oponentů a založil první koncentrační tábory v nichž postupně skončily miliony lidí.

Řada příspěvků byla spíše insiderským náhledem do politiky. Například autor projevů prezidenta Reagana vzpomínal na kuriozní okolnosti vzniku slavného projevu v Berlíně, v němž Reagan vyzval Gorbačova, aby strhnul berlínskou zeď. „Pane Gorbačove, strhněte tuto zeď“, hřímal Reagan ze západoberlínské strany zdi v červnu 1987. Peter M. Robinson, který projev připravoval, vzpomínal, že administrativa Bílého domu i ministerstvo zahraničí byly zásadné proti této výzvě. Spor trval několik týdnů a vyřešil ho až Reagan. Na poradě v Bílém domě se zeptal: „Jsem prezidentem Spojených států?“ „Jistěže, pane,“ zněla odpověď. „A mohu tedy rozhodovat i o tom, co říkám?“ Pokračoval Reagan. „Jistěže, pane,“ odpověděli všichni i tentokrát. „V tom případě,“ řekl Reagan, „tam ta věta zůstane.“ Zůstala a vstoupila do dějin.

Účastníci diskutovali nejen v panelech, ale i o přestávkách. Zde jsme také zaznamenali diskusi exprezidenta Klause s exvelvyslancem Paloušem, kterému Václav Klaus vysvětloval situaci v českých médiích. „Nejdůležitějšími novinami je Deník“, řekl a z hlavy správně jmenoval řadu našich regionálních vydání.