Kateřina Rakúsová dnes 05:30

Vědci z Jihoafrické republiky zkoušejí inovativní techniku, jak odradit pytláky od zabíjení nosorožců. V rámci prvního projektu svého druhu se rozhodli, že zkusí do rohů živých zvířat napustit radioaktivní látku. Pytlákům by tím značně ztížili převoz nelegálního zboží přes hranice a zároveň by se stalo jedovatým pro lidskou spotřebu.