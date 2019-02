Na tělo kytovce upozornili mrchožraví supi, kteří nad lesem na pobřeží ostrova kroužili. „Bylo to mládě, zhruba rok staré a osm metrů dlouhé,“ napsala na sociálních sítích nezisková organizace Bicho D'água Institute (BDI). „Tělo bylo objeveno zhruba 15 metrů od pláže Araruna,“ uvedla organizace, podle které zřejmě zvíře zemřelo ještě předtím, než byly jeho ostatky vyplaveny na pobřeží.

„Stále si nejsme jistí, jak se tam keporkak dostal. Předpokládáme, že zvíře plavalo u hladiny nedaleko pobřeží a příliv, který byl během posledních dní poměrně silný, ho vyvrhl na pevninu až do lesa,“ odhaduje prezidentka BDI Renata Eminová.

Neobvyklá lokalita

Delta řeky Amazonky navíc nepatří mezi místa, která by tito kytovci běžně navštěvovali. Aktuální objev je o to zvláštnější, že k němu došlo v období zimy, kdy hladina řeky stoupá a z ní i podíl sladké vody v pobřežních vodách. Proč se tak zvíře pohybovalo v tak neobvyklém prostředí a jak se jeho zhruba desetitunové tělo dostalo tak daleko na pevninu zůstává otázkou.

„Jsme zmatení z toho, co keporkak (plejtvák dlouhoploutvý) v únoru dělal na severním pobřeží Brazílie, protože něco takového se běžně nestává,“ uvedla Eminová, podle které se kytovci běžně pohybují od srpna do listopadu nedaleko regionu Bahia za východě země a po zbytek roku migrují na jih k pobřeží Antarktidy.

„Na sever běžně necestují. Máme záznamy o tom, že jeden keporkak do oblasti zavítal před třemi lety, ale je to opravdu vzácné,“ doplnila Eminová.

Čekání na výsledky

Co se zvířeti stalo by měly odhalit testy vzorků, které tým expertů z těla odebral. Podle deníku Maritime Herald mohl kytovec zemřít poté, co v oceánu spolykal příliš mnoho plastového odpadu. Výsledky analýz budou podle serveru RadioNZ známy do deseti dnů.