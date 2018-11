Vědci objevili v Grónsku obří kráter po meteoritu. Byl schovaný pod ledem

Obří díra se nachází pod ledovcem Hiawatha na severu Grónska. Objev vědci publikovali v časopise Science Advances.

Vědci už existenci kráteru tušili v roce 2015, kdy oblast prozkoumávala NASA. Své domněnky potvrdili až nyní.

Podle dánského vědce Kurta H Kjaera, který se na výzkumu podílel, nebylo stáří kráteru zatím pevně určeno. „Jeho stav ale jasně dokazuje, že musel vzniknout již v době, kdy Grónsko začal pokrývat led, je tedy rozhodně mladší než tři miliony let a možná i mladší než 12 tisíc let, směrem ke konci poslední doby ledové,“ uvedl Kjaer pro stanici Deutsche Welle.

Nálezy sedimentů potvrzují, že díru způsobil meteorit o průměru přibližně kilometr. „Kráter se pod ledem výjimečně dobře zachoval, což je překvapivé. Ledovec totiž může na horninách způsobovat erozi a smazat tak stopy po nárazu,“ dodal Kjaer.

Pád kosmického tělesa ovlivnil klima v celé oblasti. „Při nárazu se muselo do atmosféry uvolnit velké množství prachu. Kvůli vysoké teplotě část ledovce roztála. V oblasti mezi Grónskem a Kanadou se tak najednou objevilo velké množství sladké vody, což mohlo ovlivnit oceánské proudy v celém regionu,“ myslí si vědec John Paden.

Výzkumníci k zmapování tektonické struktury použili speciální radar. Nyní se snaží pomocí moderních technologií prozkoumat povrch kráteru a zjistit podrobnosti ohledně dopadu meteoritu.

1st impact crater found under ice sheet! Meteorite slammed into Greenland probably after ice sheet began forming 3 million yrs ago. Radar identifies 31km wide depression in bedrock, beneath 1km of ice. Est. size of space rock? 1.5km-wide, 10 billion tonnes https://t.co/wyw5Dmwsfi pic.twitter.com/Sv7viFZbrR