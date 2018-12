Nově objevený obojživelník, který strká hlavu do písku a kterému hrozí vyhynutí kvůli globálním změnám klimatu, byl pojmenován po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Informoval o tom dnes britský zpravodajský web BBC.

Dermophis donaldtrumpi byl objeven v Panamě a pojmenoval ho šéf společnosti EnviroBuild. Ta za možnost obojživelníka pojmenovat po americkém prezidentovi při aukci přislíbila 25 tisíc dolarů.

"(Obojživelníka) obzvlášť ohrožují následky změny klimatu a hrozí mu vyhynutí, což je přímý důsledek klimatické politiky jeho jmenovce (Donalda Trumpa)," uvedl v prohlášení spoluzakladatel EnviroBuild Aidan Bell.

Malé slepé stvoření je druhem červoře, který žije hlavně pod zemí. Bell ho poněkud nelichotivě přirovnal k Trumpovi. "Boření hlavy do země Donaldu Trumpovi pomáhá, když chce ignorovat vědecký konsensus ohledně změn klimatu způsobených lidmi," stálo v prohlášení.

Reptil anfibio, que entierra su cabeza cuando siente que hay problemas, es llamado Dermophis DonaldTrumpi, en alusión a presidente estadounidense Donald Trump y su actitud de negación respecto del cambio climático.

Mezi předními světovými vědci panuje shoda, že globální změna klimatu je především zapříčiněná lidskou činností. Trumpova administrativa ale stanovisko vědců zpochybňuje a označuje ho za "politickou agendu".

Odstoupení od klimatické dohody

"Nevím o tom, že by to způsobili lidé." řekl Trump v říjnovém rozhovoru v pořadu 60 Minutes, který vysílá americká televize CBS. "Nezpochybňuji změnu klimatu, ale mohlo by se to (teploty) vrátit na původní úroveň," uvedl Trump aniž své tvrzení podložil důkazy.

Minulý měsíc Trump zpochybnil zprávu, kterou vypracovala jeho vláda a která uvádí. že změna klimatu bude USA stát každoročně miliardy dolarů a negativně ovlivni zdraví občanů. "Nevěřím tomu," reagoval tehdy na dokument před novináři americký prezident.

Trump oznámil odstoupení USA od historické pařížské klimatické dohody, jejíž signatáři se zavázali omezit stoupání globálních teplot. Své rozhodnutí, které učinil krátce poté, co se ujal funkce prezidenta, zdůvodnil tím, že byl zvolen, aby hájil zájmy občanů Pittsburghu, nikoliv Paříže. Zdůraznil přitom, že klimatická dohoda znevýhodňuje americké podniky a pracující.