Vědci rozluštili tajemství vesmírného objektu. O asteroid ani loď nešlo

/VIDEO/ Vědcům se podařilo poodkrýt tajemství tělesa zvaného Oumuamua. První známý objekt, který nepochází ze sluneční soustavy, není asteroid, nová planetka ani dokonce mimozemská loď. Po měsících spekulací dospěli odborníci k závěru, že jde o kometu.

Oumuamua se stala středem pozornosti na začátku letošního podzimu. Podle výpočtů Kalifornské univerzity v Las Vegas objekt přiletěl ze souhvězdí Lyry. Objevil ho teleskop Pan-STARRS 1 na Havaji při pátrání po tělesech v blízkosti Země, který provádí pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

V tu chvíli vědci odstartovali závod s časem. Prozkoumat ho museli co nejrychleji, záhy totiž tmavě červený objekt opustil naší sluneční soustavu. Podle vědců putoval Mléčnou dráhou stamiliony let, než se nakrátko dostal právě do té naší.

Po osmi měsících zkoumání však vědci přišli se (staro)novým závěrem. Nové testy ukázaly, že se skutečně jedná o kometu, jak se domnívali již na začátku. Objekt ovšem nevykazoval žádnou činnost podobnou právě kometě.

„Z teoretických modelů jsme očekávali, že mezihvězdné objekty budou převážně kometárního typu. A to na základě planetárních systémů, kde se tvoří,“ citoval list The Independent Marca Micheliho z Evropské kosmické agentury (ESA). Na snímcích ovšem Oumuamua jako kometa nevypadala. „Neměla koma ani typický ohon,“ vysvětlil Micheli, proč astronomové tajemný objekt reklasifikovali na "mezihvězdný asteroid“.

Objevily se také hypotézy, že se jedná (i díky doutníkovému tvaru) o kosmickou loď. Známky jiných civilizací na něm ovšem neobjevili.

„Musíme to ještě zkontrolovat, raději dvakrát, abychom měli jistotu. Je spousta drobností, které by mohly ovlivnit výsledky našeho měření,“ vyprávěl Olivier Hainaut z Evropské jižní observatoře (ESO).

Zatímco asteroidy jsou tvořeny ze skály a kovů, komety z ledu, prachu a skalních úlomků. Také se ve vesmíru pohybují zcela jiným způsobem.

Až delším a podrobným pozorování tým doktora Micheliho odhalil pravou identitu tělesa. Mimo jiné svoji roli hrálo zjištění, že Oumuamua se nacházela od Slunce velmi daleko, proto její trajektorie nemohla být způsobena pouze sluneční gravitací.

„Když komety uvolní plyny, může jít o pohonný systém. A to zřejmě byl i případ našeho neznámého tělesa,“ připustil Micheli. K odplynení dochází vlivem slunečního světla, které ohřívá těleso. Tím se otevřou průduchy a kometa připomíná raketu.

„Intenzita, směr a zrychlení, které jsme zjistili, se dají vysvětlit za předpokladu, že má vlastnosti podobné kometě v naší sluneční soustavě,“ dodal Micheli. Výsledky této analýzy pak byly publikovány v odborném časopise Nature.

Trajektorie komety Oumuamua

Ačkoliv byla Oumuamua prvním identifikovaným objektem z "jiného světa" a tělesu se dostalo velké pozornosti, podle Micheliho je pravděpodobné, že je jedním z mnoha.

„Jsem si jistý, že existuje mnoho takovýchto objektů v mezihvězdném prostoru. Některé z nich pravděpodobně v určitý okamžik vstupují do naší sluneční soustavy,“ řekl Micheli. „Proto očekáváme, že se jich v budoucnu objeví mnohem více. A to i z toho důvodu, že se stále vyvíjejí nové a výkonnější průzkumné dalekohledy,“ dodal. Tajemstvím stále zůstává původ komety.

Oumuamua má neobvyklý tvar doutníku - jeho délka je desetkrát delší než šířka, což by podle vědců byl také nejpravděpodobnější tvar mezihvězdné kosmické lodě. Aerodynamický tvar by totiž minimalizoval tření a poškození mezihvězdnými plyny a prachem.