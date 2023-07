Tento týden vědci zaznamenali nejteplejší den v celé historii měření. Myslí si, že to ukazuje na klimatickou krizi a bijí na poplach.

Horké dny lákají k osvěžení u vody. Podle vědců ale rostoucí teploty znamenají důvod k obavám. | Foto: Deník / Pavel Netolička

V úterý 4. července se globální teplota vyšplhala na 17,18 stupňů Celsia. Překonala tím dosavadní rekordní hodnotu 16,92 stupně Celsia, která byla naměřena před sedmi lety.

Taková hodnota celosvětové teploty je vůbec nejvyšší, jakou kdy zaznamenalo měření amerického Národního centra pro předpověď životního prostředí, jehož záznamy sahají až do roku 1979. Teplota byly rekordní i podle The European Union’s Copernicus Climate Change Service, která hodnoty údajně zaznamenává ještě delší dobu, od roku 1940.

Nejteplejší měsíc vůbec

Extrémně teplo bylo přitom už v pondělí, kdy vědci naměřili také přes 17 stupňů Celsia. „Rekordy z tohoto týdne jsou pravděpodobně nejvyšší za nejméně 100 tisíc let,“ cituje portál CNN vedoucí vědkyni ve Woodwell Climate Research Center Jennifer Francisovou.

Země překročí úroveň kritického oteplení v příštím desetiletí, varovala OSN

Podle vědců je pravděpodobné, že červenec bude nejteplejším měsícem všech dob. Zároveň varují, že teplotní rekordy ještě nekončí. Vedoucí vědec z Berkeley Earth Robert Rohde si myslí, že svět zažije v dalších šesti týdnech ještě několik extrémně teplých dní.

„Každým rokem je svět teplejší a teplejší a každý rok překonáváme nové rekordy. Je to frustrující a děsivé, když vím, jaké hrozby to může znamenat pro komunity,“ uvedl pro portál abc7chicago profesor věd o Zemi a životním prostředí na University of Illinois v Chicagu Max Berkelhammer.

Klimatická krize

Extrémní teploty podle odborníků potvrzují klimatickou krizi, kvůli které lidstvo čekají stále častější a silnější vlny veder. V dalších měsících má navíc začít přirozený klimatický jev El Niño, jež má tendenci teploty ještě zvyšovat. S přidaným teplem může podle Berkelhammera nést vzduch více vlhkosti, což v důsledku může znamenat extrémnější bouře a ničivější déšť. Lesní požáry mohou také hořet intenzivněji a déle.

Za zvyšováním teplot může podle vědců klimatická krize:

Zvyšování celosvětové teploty už v letošním roce pocítily například Spojené státy, které se koncem června potýkaly s vlnami veder a vysokou vlhkostí vzduchu. V Mexiku vysoké teploty dokonce zabíjely, mají na svědomí 112 životů.

Vedra zažívala také Indie, ve které kvůli vysokým teplotám zemřelo 44 lidí. Potíže měla i Čína, která zaznamenala nejvyšší počet horkých dní, kdy maximální denní teplota přesáhla 35 stupňů Celsia. List Guardian doplňuje, že spalující horko mučilo i lidi na Blízkém východě. V Severní Africe teploty přesáhly 50 stupňů Celsia.

Co se dělo s jezery posledních 30 let? Satelitní snímky ukázaly téměř apokalypsu

Rekordy padaly i v Anglii, která podle národní meteorologické služby Met Office zažila nejteplejší červen od začátku měření, tedy od roku 1884. Průměrná teplota za měsíc byla 15,8 stupně Celsia, čímž překonala dosavadní rekord o 0,9 stupně. Hlavní meteorolog Met Office pro klimatické extrémy Paul Davies prohlásil, že se jedná o další varovný signál, že lidstvo musí ihned přestat spalovat fosilní paliva.