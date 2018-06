Bývalý vedoucí Trumpovy kampaně Manafort míří za mříže, hrozí mu 270 let

Po nedávném zadržení kvůli ovlivňování svědků se za Paulem Manafortem uzavřely dveře vazební věznice úplně. Bývalý vedoucí prezidentské kampaně Donalda Trumpa z roku 2016 je obviněn z daňových podvodů či ze spiknutí proti Spojeným státům a v červenci i září jej čekají soudní řízení.

Paul Manafort.Foto: ČTK/AP/Alex Brandon

Vzhledem k tomu, že na světlo vyšla nová obvinění, se Manafort na svobodu nedostane až do zmíněných soudních řízení. Do vazby putuje i díky advokátovi Robertu Muellerovi, jenž se kauzou okolo bývalého vedoucího Trumpovy kampaně zabývá.

Manafort sice prohlásil, že je nevinný, a poté opakovaně žádal i o propuštění na kauci, to však federální soudkyně ve Washingtonu zamítla. Devětašedesátiletý lobbista tak bude muset čekat minimálně do září, kdy se má proces konat.



Předtím nicméně bude muset absolvovat ještě jedno, a to ve Virginii. I zde je obviněn z daňových úniků či podezřelých aktivit, které souvisí s dnes už bývalým ukrajinským prezidentem Viktorem Janukovyčem, a hrozí mu, jak píše britský The Guardian, až 270 let ve vězení.

Bývalá pravá ruka Donalda Trumpa samozřejmě nebude umístěna do věznice. Soudkyně rozhodla, že Manafort prozatím dostane „domácí vězení“. Na těle bude mít zařízení GPS, které bude bez ustání monitorovat jeho aktivitu, a nebude mít povoleno opouštět svůj dům.



Právník Mueller, o němž je v souvislosti se současným prvním mužem země slyšet poměrně často, momentálně vyšetřuje, zdali byla Trumpova kampaň v roce 2016 určitým způsobem spojena s Moskvou. Sám prezident nazval Muellerovo pátrání honem na čarodějnice a jakoukoli nezákonnou aktivitu popřel.

Paul Manafort byl obviněn, spolu se svým tehdejším pomocníkem Konstantinem Kilimnikem, osmého června. Žaloba uváděla, že se oba pokoušeli v SMS zprávách i hovorech ovlivňovat svědky, kteří by mohli přinést nové informace k jejich údajným lobbistickým aktivitám ve prospěch bývalé ukrajinské proruské vlády.



Oba svědci byli členy skupiny za podporu zmíněných Ukrajinců a Manafort s nimi toho času velmi úzce spolupracoval.



Mueller mimo jiné požádal soud, aby jakoukoli žádost o propuštění na kauci zamítl. "Mám jen nepatrnou důvěru v to, že jakákoli omezení zajistí, aby Manafort dodržel pokyny soudu a nedopustil se dalších zločinů," prohlásil.