Souboj dvou staříků o vedení nejmocnější země světa se rýsuje ve Spojených státech amerických. Prezidentské volby se tam konají za rok, 5. listopadu 2024. Podle amerických médií a expertů je dost možné, že se o Bílý dům utkají stejní kandidáti vysokého věku jako minule, jen ještě o čtyři roky starší.

Současný prezident Joe Biden je před primárkami podle řady zámořských médií i přes svůj současný věk 80 let favorizovaným kandidátem Demokratické strany. Mezi republikány je zase podle průzkumů lídrem bývalý prezident, 77letý Donald Trump. Ten se podle deníku The New York Times oponentovi směje za jeho občasné trapasy a útočí na Bidenův příliš vysoký věk pro úřad. Trump má však sám máslo na hlavě, deník poukázal na faktické chyby při jeho projevech. „Viktor Orbán… Je to lídr Turecka,“ řekl nedávno k maďarskému premiérovi, než se opravil.

Vládnoucí představitelé velkých světových států obecně stárnou. „Je hodně politiků příliš vysokého věku na příliš vysokých postech napříč světem,“ konstatoval politolog Jan Kubáček.

Joe Biden (vlevo) a Donald TrumpZdroj: ČTK/AP/Julio Cortez

Mezi sedmdesátníky patří třeba vládnoucí státníci jako prezident Vladimir Putin v Rusku, Si Ťin-pching v Číně, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se mezi ně zařadí v únoru. Hodně přes osmdesát mají palestinský představitel Mahmúd Abbás a íránský duchovní vůdce Sajjid Alí Chameneí. Političní kmeti nechybí ani v evropských demokraciích.

„Z českého pohledu můžeme říct, že pozorujeme určitý fenomén Franze Josefa. Řada zemí začíná uvažovat jaksi monarchisticky – raději volme nezměnu, zůstaňme u toho, co známe,“ poznamenal Kubáček.

Sultánské manýry

Podle politologa to může být velký problém v případě politických rolí, kde mají vedoucí výkonnou úlohu. „Pokud není prezident světové velmoci v plné síle, může to být velice nebezpečné. Nebo mohou vyvstávat otázky, kdo rozhoduje za něj,“ řekl Kubáček Deníku.

Podle něj je na takovou vysokou funkci s vysokou mírou zodpovědnosti potřeba dobré zdraví, energičnost a připravenost na řešení vážných a stresujících situací. To vše s vyšším věkem může klesat. „Vidíme v USA, že země je rozpolcená. Prohlubují se spory mezi obyvatelstvem a celkově skepse,“ tvrdí.

Kubáček dodal, že jiní světoví dlouholetí vůdci si zase osvojují až sultánské manýry. „Snaží se udržet vládu a moc co nejdéle. Rizikem je nejen to, že se časem vzdálí od reálného světa a potřeb obyčejných lidí, ale hlavně jejich nevyzpytatelnost v úřadu. Propisuje se to do celkové nestability politického rozhodování,“ popsal politolog.

Jednasedmdesátiletý ruský prezident Vladimir Putin vládne zemi přes dvacet let a může pokračovat až do roku 2036. Kandidovat v dalších obdobích mu umožnila změna ústavy. Podobně se tak stalo v Číně.

Velký rozdíl je podle Kubáčka právě mezi evropskou politickou rolí například u prezidentů parlamentních systémů, která je spíše symbolická a reprezentativní, a naproti tomu u států se silovou pozicí jejich představitele, jako právě USA nebo Ruska. „Například v Itálii je vysoké stáří prezidentů již jakousi tradicí,“ podotkl.

Čínský prezident Si Ťin-pching (vpravo) přivítal 27. dubna 2019 v Pekingu tehdejšího českého prezidenta Miloše ZemanaZdroj: ČTK

Podle politologa Kubáčka se zeměmi napříč světem vedly debaty o omezení nejvyšší politické funkce mezní věkovou hranicí. „V praxi se to ale nezavádí. S tím, že by to podrylo principy demokracie a že v sedmdesáti může být někdo plný sil. Maximálně státy omezily počet možných mandátů, tedy funkčních období,“ vysvětlil.

Rezignace či abdikace ze zdravotních důvodů z nejvyšší politické funkce jsou v moderní době světovým unikátem. V Česku se před dvěma roky spekulovalo o schopnostech vykonávat funkci u tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Kvůli zdravotním potížím totiž skončil v nemocnici. Řešil se možný převod jeho pravomocí po dobu indispozice. Přitom příklad dal už první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který ze zdravotních důvodů rezignoval 14. prosince 1935.

